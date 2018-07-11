Застряглих в Анталії українців повернуть увечері - Join up!
Туристична компанія Join up! підтвердила BBC News Україна, що з Анталії вже півдоби не можуть вилетіти до України 170 її клієнтів.
Затримку пояснюють технічними причинами.
У компанії сподіваються, що літак із туристами зможе вилетіти сьогодні о 17.30.
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Зранку українські ЗМІ повідомили, що в Анталії застрягли 170 туристів із України, зокрема 30 дітей.
Туристи нібито скаржилися, що компанія не надала їм їжі та води, коли вони провели ніч в аеропорту.
Натомість у Join up! кажуть, що вночі надали пасажирам можливість поїсти.
Проблему вирішують?
"Це туристи - клієнти компанії Join up!, але застрягли вони через технічну несправність літака компанії AndaAir, у якої ми замовляємо перельоти", - розповіла ВВС News Україна речник компанії Join up! Катерина Резниченко.
За її словами, туристів привезли в аеропорт о 22 годині 10 липня, а вилетіти вони мали о 2 годині вночі.
"Проте відбулася затримка через несправність літака, і туристи провели ніч в аеропорту", - додала пані Резниченко.
У туристичній компанії наполягають, що спочатку рейс перенесли на 05.30 ранку, а туристам запропонували відвезти їх в готель, але ті відмовилися.
"Коли стало зрозуміло, що виліт о 5.30 не відбудеться, приймаюча компанія вивезла частину туристів в готель. Нещодавно вивезли й другу частину туристів", - каже туроператор.
Також там стверджують, що вночі надали пасажирам можливість поїсти.
"Людям була надана можливість поїсти в закладі Burger King в аеропорту", - наполягає пані Резниченко.
За її даними, авіакомпанія АndaAir планує вивезти туристів о 17.30 за місцевим часом, який збігається з київським.
Наприкінці червня цього року сотні українських туристів застрягли в аеропортах багатьох країн світу через проблеми з авіарейсами, туроператорами та перевізниками.
Декому довелося чекати рейсу додому з відпустки по кілька діб - разом із маленькими дітьми.
Заручниками комерційного конфлікту між авіакомпанією "Bravo Airways" та туроператором "Oasis Travel" стали понад тисяча українців, пояснив тоді заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук.
Компанія-туроператор JoinUp! тоді також заявила, що стала заручником ситуації, і її клієнти постраждали через конфлікт.