Застряглих в Анталії українців повернуть увечері - Join up!

Копирайт изображения Getty Images Image caption Цього туристичного сезону почастішали випадки затримки туристів у аеропортах

Туристична компанія Join up! підтвердила BBC News Україна, що з Анталії вже півдоби не можуть вилетіти до України 170 її клієнтів.

Затримку пояснюють технічними причинами.

У компанії сподіваються, що літак із туристами зможе вилетіти сьогодні о 17.30.

Зранку українські ЗМІ повідомили, що в Анталії застрягли 170 туристів із України, зокрема 30 дітей.

Туристи нібито скаржилися, що компанія не надала їм їжі та води, коли вони провели ніч в аеропорту.

Натомість у Join up! кажуть, що вночі надали пасажирам можливість поїсти.

Проблему вирішують?

"Це туристи - клієнти компанії Join up!, але застрягли вони через технічну несправність літака компанії AndaAir, у якої ми замовляємо перельоти", - розповіла ВВС News Україна речник компанії Join up! Катерина Резниченко.

За її словами, туристів привезли в аеропорт о 22 годині 10 липня, а вилетіти вони мали о 2 годині вночі.

"Проте відбулася затримка через несправність літака, і туристи провели ніч в аеропорту", - додала пані Резниченко.

У туристичній компанії наполягають, що спочатку рейс перенесли на 05.30 ранку, а туристам запропонували відвезти їх в готель, але ті відмовилися.

"Коли стало зрозуміло, що виліт о 5.30 не відбудеться, приймаюча компанія вивезла частину туристів в готель. Нещодавно вивезли й другу частину туристів", - каже туроператор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 170 українських туристів можуть повернутися до України вже цього вечора

Також там стверджують, що вночі надали пасажирам можливість поїсти.

"Людям була надана можливість поїсти в закладі Burger King в аеропорту", - наполягає пані Резниченко.

За її даними, авіакомпанія АndaAir планує вивезти туристів о 17.30 за місцевим часом, який збігається з київським.

Наприкінці червня цього року сотні українських туристів застрягли в аеропортах багатьох країн світу через проблеми з авіарейсами, туроператорами та перевізниками.

Декому довелося чекати рейсу додому з відпустки по кілька діб - разом із маленькими дітьми.

Заручниками комерційного конфлікту між авіакомпанією "Bravo Airways" та туроператором "Oasis Travel" стали понад тисяча українців, пояснив тоді заступник міністра економічного розвитку Михайло Титарчук.

Компанія-туроператор JoinUp! тоді також заявила, що стала заручником ситуації, і її клієнти постраждали через конфлікт.