Трамп вважає, що "Росія контролює" Німеччину

Копирайт изображения EPA Image caption Дональд Трамп почав саміт НАТО з гучної заяви

Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО припустив, що імпорт Німеччиною російського газу є підставою для занепокоєння щодо безпеки країни.

Під час розмови у Брюсселі з керівником НАТО Єнсом Столтенбергом він заявив, що "дуже погана річ для НАТО", коли Німеччина є "повністю контрольована Росією".

Він припустив, що 70% німецького імпорту газу припадає на Росію, хоча останні офіційні дані вказують на цифру 50,75%.

США давно критикують побудову газогону Північний потік-2 з Росії до Німеччина, який захищає Берлін. Київ та низка країн ЄС також засуджують будівництво цього газогону в обхід України.

Також Трамп звинуватив європейців у тому, що вони витрачають на операції НАТО недостатньо коштів.

Саміт НАТО у Брюсселі відбувається за тиждень до першої зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

Що саме сказав Трамп про Німеччину?

Німеччина є найбільшою економікою ЄС й постійно чула звинувачення від адміністрації США, що недоплачує справедливу долю для проведення операцій НАТО. Але заява щодо Росії була особливо жалючою.

"Зрештою, Німеччина буде у ситуації, коли 70% її країни контролюватиме Росія через природний газ, тож скажіть мені, чи є це прийнятним?", - спитав Трамп під час сніданку з паном Столтенбергом.

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"Німеччина повністю контролюється Росією, адже отримуватиме від 60 до 70% енергоносіїв від Росії, і ще новий газогін. Скажіть мені, чи є це прийнятним? Адже я думаю, що ні, і це дуже погана річ для НАТО".

Трамп також звинуватив Німеччину у тому, що вона платить "трошки більше 1% своїх економічних потуг на оборону, тоді як США витрачає 4,2%".

Насправді Німеччина витрачає 1,24% свого ВВП на армію, а США - 3,5%, йдеться в останніх підрахунках НАТО.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення Трампа щодо контролю Росією, повідомляє агенція Reuters.

"Безсумнівно, у нас є багато суперечок з Росією", - заявила вона у Брюсселі.

"З іншого боку, ми маємо також підтримувати лінію співпраці між країнами чи альянсами з опонентами", - додала пані міністр.

Напередодні саміту багато європейських експертів остерігались, що під час саміту НАТО в Брюсселі Дональд Трамп може зробити різкі заяви, які нашкодять єдності альянсу.