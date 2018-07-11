Ще одна статева інфекція, яка може стати супербактерією

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Маловідома інфекція, яка передається статевим шляхом, може перетворитися на стійку до антибіотиків супербактерію, якщо її не почати правильно визначати і лікувати, застерігають британські експерти.

Урогенітальний мікоплазмоз часто проходить безсимптомно, особливо у жінок, проте може спричиняти запалення тазових органів і навіть безпліддя.

Його легко сплутати з іншою інфекцією, наприклад хламідіозом, а крім того, ці бактерії можуть виробляти стійкість до деяких антибіотиків.

У зв'язку з цим Британська асоціація сексуального здоров'я і ВІЛ оприлюднила нові рекомендації для лікарів і пацієнтів про те, як визначити і лікувати мікоплазмоз.

Що таке мікоплазмоз?

Урогенітальний мікоплазмоз (Mycoplasma genitalium) передається статевим шляхом через незахищений секс.

У чоловіків ця бактерія спричиняє запалення уретри, неприємні виділення з пеніса, біль під час сечовипусканні.

У жінок мікоплазмоз викликає запалення репродуктивних органів (матки і фаллопієвих труб), викликаючи біль, гарячку і часом кровотечу. Якщо захворювання не лікувати, воно може стати призвести до безпліддя.

Проте мікоплазмоз не завжди протікає із симптомами і навіть не завжди потребує лікування. Водночас його легко не помітити чи сплутати з іншим захворюванням. І саме це викликає занепокоєння британських експертів.

У групі ризику - ті, хто мав більше чотирьох партнерів за останній рік, кажуть експерти.

Презервативи можуть запобігти передачі цієї інфекції.

Чому мікоплазмоз такий небезпечний?

Точний тест на мікоплазмоз існує - проте він доступний не в усіх клініках навіть у Британії.

Тому експерти просять британський уряд збільшити фінансування в цій галузі - аби "запобігти надзвичайній ситуації у галузі охорони громадського здоров'я, яка от-от станеться і вже виходить з-під контролю".

Експерти також закликають громадян не нехтувати презервативами під час сексу з новими або нерегулярними партнерами.

Настав час, аби громадськість дізналася про урогенітальний мікоплазмоз Пітер Грінхауз, експерт

"Настав час, аби громадськість дізналася про урогенітальний мікоплазмоз", - заявив представник Британської асоціації сексуального здоров'я і ВІЛ доктор Пітер Грінхауз.

По всьому світу падає ефективність лікування мікоплазмозу групою антибіотиків під назвою макроліди. У Британії стійкість до макролідів досягає 40%, твердять експерти.

Водночас ефективність у більшості випадків демонструє інший антибіотик - азитроміцин.

Лікарям британські експерти радять використовувати тести на мікоплазмоз, якщо симптоми у пацієнтів можуть вказувати на це захворювання, підбирати правильні антибіотики і стежити за станом пацієнтів до повного одужання.

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