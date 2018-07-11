Лос-анджелеські "Лейкерс" купили українського захисника

Копирайт изображения Getty Images Image caption Михайлюк (праворуч на фото) уже отримав жовто-фіолетову форму "Лейкерс"

Американський баскетбольний клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" підписав угоду із 21-річним українським захисником Святославом Михайлюком, повідомляє офіційний сайт НБА (Національної баскетбольної асоціації).

Про угоду оголосив виконавчий директор клубу Роб Пелінка. За політикою клубу, умови угоди не розголошують, проте за даними ЗМІ, угода обійшлася "Лейкерс" у 4,6 млн доларів.

До цього Михайлюк виступав за баскетбольну команду Канзаського університету "Канзас Джейхокс" - одну із найстарших і найбільш успішних студентських баскетбольних команд США. У 2014 році Михайлюк отримав там спортивну стипендію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption До цього 21-річний Михайлюк грав за "Канзас Джейхокс" - команду Канзаського університету

Уродженець Черкас, Михайлюк розпочав свою професійну кар'єру у 17-річному віці, ставши наймолодшим гравцем в історії американської студентської спортивної конференції Big 12.

Михайлюк також представляв Україну на міжнародному рівні, зокрема, грав за національну збірну у молодіжному чоловічому Євробаскеті у 2016 році.

"Лос-Анджелес Лейкерс" - одна із найтитулованіших баскетбольних команд США і станом липень 2018 року друга найдорожча команда НБА за версією Forbes.

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