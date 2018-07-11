Чому Греція висилає російських дипломатів?

Копирайт изображения Getty Images

Греція висилає двох російських дипломатів та забороняє в'їзд до країни ще двох, звинувативши їх в підриві національної безпеки країни. Про це повідомляють грецькі ЗМІ.

Видання Ekathimerini повідомляє, що грецький уряд звинуватив російських дипломатів в намаганні отримати та розповсюдити конфіденційну інформацію.

За інформацією видання, російських дипломатів звинуватили у намаганні розширити вплив в країні та у втручанні в інтереси Греції на Балканах, зокрема у питання вирішення суперечки щодо назви Македонії.

У червні уряд Македонії на переговорах з Грецією погодився на зміну назви країни на Північну Македонію. Вважається, що це допоможе пришвидшити інтеграцію Македонії до НАТО.

Росія завжди опонувала розширенню НАТО на Балканах, зокрема, вступу Чорногорії до альянсу.

Окрім того, джерела грецького видання повідомили, що кола, які відстоюють в країні російські інтереси, намагаються вплинути, використовуючи грошову винагороду, на грецьких митрополітів, а також отримати вплив на монастирі Афону.

Висилка дипломатів свідчить про небувалу кризу відносин між Грецією та Росією, які традиційно були тісними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса добре складалися відносини з російським керівництвом, він навіть не висилав російських дипломатів після отруєння Скрипалів

В Росії вже заявили, що застосують дзеркальні заходи та вишлють двох грецьких дипломатів.

Прес-секретар МЗС Росії повідомила агентству AFP, що "Росія буде застосовувати взаємні заходи, як це зазвичай відбувається за таких обставин".

Копирайт изображения Getty Images Image caption З посольства Греції у Москві російська влада може вислати двох дипломатів у відповідь

Проте грецькі дипломатичні джерела, процитовані Kathimerini, додали, що Греція все ще прагне підтримувати "добрі відносини співробітництва" з Росією.

У березні російські дипломати були вигнані з більш ніж 25 країн, після того, як лідери ЄС погодилися з тим, що "дуже імовірно" Росія була відповідальною за отруєння екс-офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії речовиною "Новачок" у Великій Британії.

Прем'єр Греції Алексіс Ципрас заявив, що, хоча він хоче "виразити солідарність" з Великою Британією, "ми також повинні бути відповідальними у цьому питанні".