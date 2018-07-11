Перевірка фактів: скільки газу Німеччина імпортує з Росії

Image caption "Німеччина повністю контролюється Росією, оскільки вони отримуватимуть від 60% до 70% своєї енергії з Росії та новий трубопровід", - заявив Дональд Трамп

Твердження: Німеччина імпортує від 60 до 70% своїх енергоресурсів з Росії

Вердикт Reality Check: Росія є постачальником більшої частини газу, який імпортує Німеччина. Проте газ становить лише 20% у структурі енергоспоживання країни.

На саміті НАТО президент США Дональд Трамп розкритикував Німеччину за те що вона імпортує газ з Росії у той час, як США платить, аби захистити Німеччину від Росії.

"Німеччина повністю контролюється Росією, оскільки вони отримуватимуть від 60% до 70% своєї енергії з Росії та новий трубопровід", - сказав він.

Пан Трамп має рацію, що Німеччина покладається на Росію в імпорті більшої частини газу. За оцінками Євростату, Німеччина імпортує 50-75% газу з Росії.

Брокерська компанія Marex Spectron, що працює в сфері постачання енергоресурсів, повідомила BBC, що 60% газу Німеччина імпортує з Росії, а решта переважно надходить з Норвегії.

Але це не означає, що 60% енергоресурсів, які імпортує Німеччина, надходить із Росії. Структура енергоспоживання для виробництва електроенергії в Німеччині, за даними Marex Spectron, складається приблизно на 40% з вугілля, на 30% - з відновлюваних джерел енергії, 20% з газу та на 10% - з атомної енергії.

Країна намагається скоротити використання вугілля та повністю відмовитися від ядерної енергетики, що, ймовірно, збільшить використання газу та поновлюваних джерел енергії.

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Частина додаткового газу, ймовірно, надійде з Росії внаслідок будівництва нового газопроводу під Балтійським морем "Північний потік-2", про який і згадав пан Трамп.

Німецький уряд підкреслив, що будівництво трубопроводу вартістю 9,5 млрд фінансується приватними компаніями, і гроші німецьких платників податків не витрачатимуть на це.

Тим не менш, президент Трамп зазначив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залучений до керівництва цим проектом.

Але навіть коли новий газопровід запрацює, використання газу в Німеччині не збільшуватиметься настільки, щоб 60-70% енергоресурсів надходило з Росії.