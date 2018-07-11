Визначилися учасники фіналу чемпіонату світу з футболу

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У другому півфіналі ЧС-2018 Хорватія перемогла Англію з рахунком 2:1, та зустрінеться у фіналі чемпіонату 15 липня зі збірною Франції.

Матч почався з атак англійців на хорватській половині поля. Вже на 5-й хвилині гравець Тоттенгем Готспур Кіран Тріпп'є забив гол в верхній кут хорватських воріт зі штрафного.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіріан Тріпп'є забив у ворота хорватів вже на 5-й хвилині

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голкіпер англійців Джордан Пікфорд відзначив забитий гол танцем

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Ось так відреагували англійці в Манчестері на гол в хорватські ворота

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На початку другого тайму хорвати посилили атаки на англійській половині поля. Іван Перішич та Анте Ребіч кілька разів намагалися забити гол.

На 68-й хвилині Івану Перішичу вдалося втекти від Кірана Тріпп'є біля англійських воріт та зрівняти рахунок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На 68-й хвилині хорвати засмутили англійського голкіпера

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гол у ворота англійців забив Іван Перішич

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Англійські вболівальники після рахунку 1:1 схопилися за голову

Наприкінці другого тайму хорватські форварди Маріо Манджукіч, Анте Ребіч та Іван Перішич продовжували турбувати голкіпера англійців Джордана Пікфорда ударами по воротах, але безрезультатно.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джону Пікфорду неодноразово доводилося рятувати англійську збірну

В основний час переможець у поєдинку так і не визначився.

У додатковому часі хорвати продовжили наступ на англійські ворота. На 109-й хвилині Маріо Манджукіч з подачі Івана Перишича все ж таки пробив голкіпера англійців Пікфорда.

Таким чином гра закінчилася з рахунком 2:1. Хорватія вперше вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу, перевершивши досягнення епохи Давора Шукера - вихід в півфінал і третє місце на чемпіонаті 1998 року.

Англія зустрінеться у поєдинку за третє місце на чемпіонаті зі збірною Бельгії 14 липня.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гол Маріо Манджукіча став вирішальним у поєдинку

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Копирайт изображения Getty Images Image caption У легендарного хорватського футболіста Давора Шукера є привід до радості - Хорватія вийшла в фінал чемпіонату світу з футболу вперше в історії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Англійці сумують

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хорвати, зокрема, Домагой Віда, радіють