Визначилися учасники фіналу чемпіонату світу з футболу
У другому півфіналі ЧС-2018 Хорватія перемогла Англію з рахунком 2:1, та зустрінеться у фіналі чемпіонату 15 липня зі збірною Франції.
Матч почався з атак англійців на хорватській половині поля. Вже на 5-й хвилині гравець Тоттенгем Готспур Кіран Тріпп'є забив гол в верхній кут хорватських воріт зі штрафного.
- Визначився перший фіналіст ЧС-2018
- Хорватія перемогла Росію і вийшла до півфіналу ЧС-2018
- ФІФА попередила хорватського гравця за "Слава Україні!"
- "Слава Україні" проти ФІФА: як українці помстились у Facebook за Віду
На початку другого тайму хорвати посилили атаки на англійській половині поля. Іван Перішич та Анте Ребіч кілька разів намагалися забити гол.
На 68-й хвилині Івану Перішичу вдалося втекти від Кірана Тріпп'є біля англійських воріт та зрівняти рахунок.
Наприкінці другого тайму хорватські форварди Маріо Манджукіч, Анте Ребіч та Іван Перішич продовжували турбувати голкіпера англійців Джордана Пікфорда ударами по воротах, але безрезультатно.
В основний час переможець у поєдинку так і не визначився.
У додатковому часі хорвати продовжили наступ на англійські ворота. На 109-й хвилині Маріо Манджукіч з подачі Івана Перишича все ж таки пробив голкіпера англійців Пікфорда.
Таким чином гра закінчилася з рахунком 2:1. Хорватія вперше вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу, перевершивши досягнення епохи Давора Шукера - вихід в півфінал і третє місце на чемпіонаті 1998 року.
Англія зустрінеться у поєдинку за третє місце на чемпіонаті зі збірною Бельгії 14 липня.