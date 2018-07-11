Ярмоленко з Боруссії поїхав грати в англійську Прем'єр-лігу

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Гравець збірної України з футболу Андрій Ярмоленко перейшов до складу лондонського клубу "Вест Гем Юнайтед".

"Я щасливий, тому що Вест Гем - великий клуб з гарними вболівальниками. Я не скажу, що здолаю всіх суперників самостійно, що я другий Мессі. Я можу обіцяти лише одне - викладатимуся на повну на футбольному полі", - зазначив український футболіст, повідомляється на сайті англійського клубу.

"Команда хоче досягти високих позицій, і я дуже радий цьому виклику", - додав Андрій Ярмоленко.

"Вест Гем Юнайтед" - клуб з англійської Прем'єр-ліги. За підсумками сезону 2017/2018 років він посів 13 місце в турнірній таблиці.

Сума трансферу не розголошується.

Влітку 2017 року Андрій Ярмоленко підписав чотирирічний контракт з "Боруссією". До цього він грав за київськке "Динамо", де провів 11 сезонів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У складі "Борусії" Андрій Ярмоленко відзначився трьома голами в Бундеслізі та одним - в Лізі чемпіонів

Футболіст зіграв за "Боруссію" в Бундеслізі 18 матчів, у яких забив три голи, а також шість матчів у Лізі чемпіонів, в яких забив один раз.

У другій половині сезону він пропустив 12 матчів через травму.

Андрій Ярмоленко є другим після Андрія Шевченка бомбардиром у складі української збірної - 35 голів у 77 матчах.