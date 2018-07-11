Tesla побудує завод електрокарів у Китаї

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Компанія Tesla підписала угоду з китайською владою про будівництво заводу в Шанхаї.

Цей завод компанії стане першим поза межами США.

Tesla планує вийти на річний показник виробництва - 500 тисяч автомобілів. Будівництво заводу розпочнеться вже в близькому майбутньому.

В компанії заявили, що ця угода ніяк не вплине на виробництво у США.

Це повідомлення з'явилося після того, як американський автовиробник підвищив ціни в Китаї на деякі автомобілі приблизно на 20%.

Минулого тижня США вдарили тарифами по китайській продукції, а Китай своєю чергою запровадив відповідні тарифи на американські товари, в тому числі на автомобілі.

"Шанхай стане місцем для першого "гігазаводу" поза межами США. Це буде завод з виробництва автомобілів і зразок екологічності. Ми сподіваємося, що він скоро з'явиться," - сказав керівник Tesla Ілон Маск.

Останнім часом компанія має деякі труднощі. У той же час, американські автовиробники в цілому зіткнулися з тиском щодо збереження робочих місць на виробництві у США.

Виробник електрокарів показав щоквартальні втрати у майже 710 млн доларів за перші три місяці цього року. Це удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Це поставило під сумнів фінансову дієздатність компанії.

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