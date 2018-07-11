НАТО кличе Македонію до переговорів про вступ. Згадали і Україну

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НАТО на саміті у середу офіційно запросило Македонію до переговорів про вступ в Альянс.

Це стало можливим після того, як уряди Македонії та Греції домовились про перейменування колишньої югославської республіки.

Переговори про вступ - це фінальна стадія приєднання до НАТО. Завершується цей процес теж на саміті Альянсу, який проходить раз на два роки.

Тому за найоптимістичнішими прогнозами, Македонія може стати членом НАТО у 2020 році.

Проблема з назвою

Македонія давно хотіла вступити до Альянсу, більшість країн готові були дати їй запрошення ще десять років тому. Однак процес заблокувала Греція - через спір про назву.

Справа у тому, що у складі Греції існує провінція Македонія, і греки вважають, що країна з такою ж назвою узурпувала її.

Тому ця країна в міжнародних документах називається Колишня Югославська Республіка Македонія.

На початку 2018 року прем'єри обох країн підписали угоду про перейменування колишньої республіки у Республіку Північна Македонія.

Цей документ ще мають затвердити інші гілки влади обох країн.

Президент Македонії Джорге Іванов відмовився підписувати ратифікований парламентом документ. Остаточне рішення приймуть жителі цієї країни на референдумі восени.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Генсек НАТО Йенс Столтенберг та прем'єр Македонії Зоран Заєв

11 липня генсек Альянсу Йенс Столтенберг за результатами саміту НАТО заявив журналістам, що тепер жителі Македонії мають обрати своє майбутнє. Або вони хочуть бути членом НАТО, або вони проти перейменування країни.

"Отримати і те, й інше - неможливо. А в них є шанс, який буває лише раз в житті!", - емоційно сказав він.

Україна в заяві НАТО

В підсумковій декларації НАТО знову підтримує суверенітет і територіальну цілісність України та засуджує анексію Криму.

"Ми закликаємо до повної імплементації Мінських угод всіма сторонами та підтримуємо зусилля Нормандського формату та Тристоронньої контактної групи", - йдеться в заяві.

Альянс закликав Росію припинити політичну, фінансову та військову підтримку бойових угрупувань та припинити військове вторгнення у Донецьку та Луганську області, вивести війська, зброю та найманців з території України, а також повернутися до Спільного центру з контролю та координації.

НАТО також закликає Росію взяти відповідальність за трагедію МН-17 та співпрацювати зі слідством.

У своїй заяві Альянс підкреслює, що демократична та стабільна Україна є запорукою євроатлантичної безпеки.

"Ми твердо переконані в тому, що Україна має право самостійно вирішувати власний майбутній та зовнішньополітичний курс, без зовнішнього втручання", - йдеться в документі.

В ньому також згадали рішення Бухарестського саміту, який визнав євроатлантичні прагнення України.

Поряд з цим Альянс чекає від України широкомасштабних реформ, в тому числі у сфері боротьби з корупцією та верховенства права.

У Києві вже привітали теку заяву НАТО. Президент Петро Порошенко вважає, що це "чітке визнання прогресу України на шляху реформ і наближення до стандартів Альянсу".

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