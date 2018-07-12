Порятунок дітей із тайської печери екранізують у Голлівуді

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятувальну операцію у печерному комплексі детально зафіксували на мапі

Печерний комплекс на півночі Таїланду, де на понад два тижні застрягли 12 дітей і їхній футбольний тренер, перетворять у музей.

Чиновники, які керували рятувальною операцією, кажуть, що музей розповідатиме, як вона розгорталася. Там вважають, що музей може стати головною туристичною принадою Таїланду.

Іще щонайменше дві продюсерські компанії планують знімати фільм про порятунок дітей із печер.

Музей?

Печерний комплекс Тхам Луанг - один із найбільших у Таїланді. Він розташований під горою неподалік села Мае Саї у північному регіоні Чіанграй на кордоні з М'янмою.

Цей регіон у туристичному плані дуже нерозвинений.

"Ця зона стане музеєм, який показуватиме, як розгорталася рятувальна операція, - заявив колишній губернатор і керівник операції з порятунку Наронгсак Осоттанакорн. - Створимо інтерактивну базу даних. Це стане головною туристичною принадою Таїланду".

Водночас прем'єр-міністр країни Прают Чан-Оча заявив, що влада встановить застережливі знаки зовні і всередині печери, аби вберегти необачних туристів.

При цьому також неясно, чи працюватиме музей упродовж всього року - враховуючи, що сезон дощів у Таїланді триває майже півроку - із червня по жовтень.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів У рятувальній операції у Таїланді беруть участь дайвери з України.

Саме через несподіваний початок сезону дощів юнацька футбольна команда "Дикі кабани" і їхній тренер застрягли у печерному комплексі.

Кіно?

Щонайменше дві продюсерські компанії уже змагаються за право екранізувати драматичну історію порятунку дітей із печери.

Іще до того, як 12 хлопчиків і тренера витягли на поверхню, американська студія Pure Flix - яка продюсує натхненні християнські фільми - оголосила, що її продюсери уже спілкуються із учасниками рятувальної операції щодо можливого фільму.

Співзасновник компанії Майкл Скотт живе у Таїланді і стверджує, що його дружина виросла із Саманом Гунаном - колишнім тайським військовим, який загинув під час рятувальної операції.

Водночас інша продюсерська компанія із Лос-Анджелеса - Ivanhoe Pictures - заявляє, що саме її тайський уряд уже обрав для екранізації цієї історії.

Американські ЗМІ цитують представників компанії, які заявили, що режисером стрічки стане Джон М. Чу, який нещодавно зняв із Ivanhoe романтичну комедію "Шалені багатії".

У соцмережах уже непокояться, що фільм стане жертвою "вайтвошінга" (від англ. white-washing - "відбілення". - Ред.) і в центрі його уваги опиняться герої-іноземці, а тайці відійдуть на другий план.

Водночас Джон М. Чу уже заперечив такі побоювання. "Аж ніяк. Не під нашим наглядом, - заявив він. - Це прекрасна історія про людей, які рятують людей. Тож усім, хто про неї думає, слід правильно і з повагою до неї підійти".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усіх дітей і їхнього тренера уже вивели із печери. Вони перебувають під наглядом лікарів

Врятована футбольна команда наразі перебуває під карантином у лікарні, хлопчики почуваються добре.

Масштабна і драматична операція із їхнього порятунку, до якої долучилося багато експертів із інших країн, в тому числі з України, привернула світову увагу.

Хлопчиків після дев'яти днів пошуків знайшли британські дайвери. За кілька днів їх усіх вивели із печери.

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