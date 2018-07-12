САП закрила справу про "рюкзаки Авакова"

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила кримінальне провадження проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра і екс-заступника міністра Сергія Чеботаря через відсутність доказів їхньої провини.

В САП пояснили, що один з підозрюваних у цій справі, Володимир Литвин, взяв провину на себе.

Саме тому прокурор у справі прийняв рішення закрити кримінальне провадження у частині щодо Олександра Авакова і Сергія Чеботаря.

"Таким чином, слідство встановило, що мали місце факти проведення тендеру з визначеним наперед переможцем та поставки неякісних рюкзаків, проте відсутність доказів обізнаності Чеботаря С.І. і Авакова О.А. з неналежною якістю рюкзаків, унеможливлює притягнення їх до кримінальної відповідальності", - пояснили в САП.

Національне антикорупційне бюро назвало рішення про закриття справи "незрозумілим і безглуздим".

"Таке рішення САП, на думку детективів НАБУ, є незрозумілим і непослідовним, адже у квітні цього року детективи НАБУ разом із прокурорами САП прийняли рішення про те, що усі докази здобуто і відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення", - заявили в НАБУ.

Наприкінці жовтня минулого року детективи НАБУ повідомили про підозру у розтраті державних коштів сину міністра Олександру Авакову і екс-заступнику голови МВС Сергія Чеботаря, яких затримали у рамках розслідування.

Прокурори стверджували, що рюкзаки обійшлися Нацгвардії більш як у п'ятеро дорожче від собівартості їхнього виготовлення. Замість 555 гривень за одиницю, їх продали за 2799 грн.

Також прокурори заявляли, що це особливо тяжкий злочин, який передбачає від семи років під вартою.

Керівник САП Назар Холодницький заявив, що дізнався про закриття провадження напередодні. За його словами, це рішення старшого у групі прокурорів.

"Рюкзаки Авакова"

У 2014-2015 роках МВС уклало договори з компанією "Дніпровенд" на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та приватним підприємством "Плигачов" на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

В 2015 році ГПУ відкрила кримінальну справу через можливі зловживання при придбанні рюкзаків для МВС та Нацгвардії. Згодом цю справу передали НАБУ.

ЗМІ повідомляли, що рюкзаки придбали через підприємства, підконтрольні Олександру Авакову, сину міністра внутрішніх справ.

Арсен Аваков раніше заявляв, що ні він, ні його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. За його словами, процедура закупівлі рюкзаків була прозорою.

Олександр Аваков називав справу проти себе заангажованою.

У лютому 2016 року у Youtube з'явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як нібито син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков домовлявся з ймовірно екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

У програмі журналістських розслідувань "Схеми" зазначили, що це відео може стати доказом у справі про розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків.

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