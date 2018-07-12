Віда вибачився перед росіянами: "Це життя"

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Захисник хорватської збірної та екс-гравець київського "Динамо" Домагой Віда вибачився в ефірі російського телебачення. Раніше його вислів після перемоги над командою Росії "Слава Україні" викликав скандал.

На питання журналіста каналу "Росія 24", чи не збентежився він через свист із трибун, Домагой Віда відповів: "Ні. Я знаю, що зробив помилку. Хочу ще раз вибачитися перед російськими людьми".

"Вибачте, це життя. Треба вчитися на помилках", - додав хорватський футболіст і потис руку журналісту.

Розмова відбувалася після переможного для хорватів півфіналу з Англією, який вони виграли у додатковий час з рахунком 2:1.

Перед грою вболівальники збірної Хорватії розгорнули у Москві великий банер у кольорах хорватського прапору з написом "Дякуємо, Росіє".

Пізніше цей банер розгорнули й на стадіоні.

Скандал і попередження

Раніше в інтернеті з'явилося відео, на якому Домагой Віда після матчу проти Росії скандує "Слава Україні!", а екс-футболіст, що входив до складу хорватського штабу, Огнєн Вукоєвич каже: "Це перемога за "Динамо" і за Україну".

Обоє вони раніше грали у київському "Динамо".

За це ФІФА офіційно попередило Домагоя Віду, однак не стало дискваліфіковувати гравця.

"Ми підтверджуємо, що дисциплінарний комітет ФІФА надіслав попередження Домагою Віді за його заяви на відео, знятому після гри з Росією", - повідомив офіційний представник ФІФА агенції "Інтерфакс".

А Огнєна Вукоєвича виключили зі складу штабу Хорватії.

"Завжди вважав, що спорт та політика не мають поєднуватися. Але це відео насправді і є тим, що називається солідарністю", - прокоментував відео у себе на Facebook міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Пізніше медіа процитували пана Віду, який назвав свій вчинок жартом.

"Ця перемога - для Хорватії. Ніякої політики. Це жарт. У мене там (в Україні. - Ред.) друзі з часів "Динамо", нічого іншого я на увазі не мав", - сказав він.

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