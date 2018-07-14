Чи справді поліція відпустила п'яного голову райадміністрації перед тим, як він збив жінку?

Копирайт изображения mukachevo.net Image caption Голова райдержадміністрації збив двох жінок, одна з яких потім померла. Геннадій Москаль стверджує, що за годину до цього його відпустила поліція, хоча він був п'яний

Губернатор Закарпаття Геннадій Москаль заявив, що голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір у стані алкогольного сп'яніння скоїв ДТП, однак поліція його не затримала й за годину він насмерть збив жінку.

Закарпатська поліція такі звинувачення заперечує. Там кажуть, що попередня аварія справді була, однак на її місці поліція вже нікого не виявила і тому факту сп'яніння когось з її учасників не фіксувала.

Водночас правоохоронці провели службову перевірку.

Що трапилося?

Два інциденти трапилися ввечері п'ятниці.

За даними Геннадія Москаля, у селі Ворочово Віктор Олефір на джипі Jeep Cherokee зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109.

Поліція, яка виїхала на місце ДТП, "побачила, що водій був у стані алкогольного сп'яніння", однак відпустила голову райдержадміністрації, "через те, що внаслідок аварії не було потерпілих", написав губернатор на своєму сайті.

Копирайт изображения perechinrda.gov.ua Image caption Віктор Олефір на сайті райдержадміністрації

За годину вже у місті Перечин Віктор Олефір збив двох жінок віком 71 і 56 років, молодша з яких згодом померла.

Інша у важкому стані перебуває у лікарні.

Поліція офіційно підтвердила, що водій був п'яний - це засвідчила експертиза.

За даними очевидців, які наводить місцевий сайт Mukachevo.net, його авто їхало на великій швидкості, а збивши жінок, протаранило відбійник та паркан місцевого масажного салону

Геннадій Москаль доручив керівнику Закарпатської поліції провести службове розслідування та звільнити поліцейських, які відпустили голову райдержадміністрації після першого ДТП "за халатне виконання службових обов'язків", а матеріали розслідування передати до прокуратури.

Копирайт изображения mukachevo.net Image caption Експертиза підтвердила, що Олефір був п'яним за кермом, кажуть у поліції

Сам Віктор Олефір затриманий і написав заяву на звільнення та відсторонений з посади голови Перечинської райдержадміністрації.

Йому загрожує ув'язнення на строк від трьох до восьми років.

У Перечинському районі Закарпаття неділю оголошено днем жалоби, там скасували фестиваль "Лемківська ватра".

Версія поліції

Керівник закарпатської поліції Роман Стефанишин згодом спростував заяву Геннадія Москаля про те, що поліція відпустила п'яного Віктора Олефіра після першої аварії у п'ятницю.

"Того вечора на лінію "102" дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочово Перечинського району. На місце події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було", - відзначив пан Стефанишин.

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За його словами, поліція зв'язалася з одним з учасників, який викликав правоохоронців, і той пояснив, що "допомога поліції йому не потрібна, з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно і претензій не має".

Вже у суботу поліція допитала цього чоловіка.

"Він письмово підтвердив, що відмовився від допомоги поліції того вечора. Тому група реагування патрульної поліції не працювала з головою Перечинської РДА та не фіксувала факту його алкогольного сп'яніння", - пояснив Роман Стефанишин.