Трамп: країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону

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Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО погодилися збільшити свої військові витрати.

Союзники зобов'язалися витрачати понад 2% ВВП на оборону, повідомив він за результатами свого візиту до Брюсселя.

Раніше Трамп критикував Альянс за те, що США платять більші внески, ніж інші.

Після саміту він заявив, що вірить у НАТО і говорити про вихід із нього "зараз немає потреби".

"Ми сьогодні зробили величезний прогрес. Мене справді вразив рівень бойового духу, який я побачив у цій кімнаті", - сказав Трамп.

Раніше він закликав союзників по НАТО витрачати принаймні 4% ВВП.

Європейці обурювалися тоном цих заяв. Однак вони й самі останнім часом багато говорять про необхідність більше витрачати на збройні сили.

Особливо енергійно до цього закликають союзників країни, які межують з Росією, а також Британія.

Через заяви Трампа союзники США по НАТО чекали саміту з острахом, адже не знали, чого очікувати від президента.

Напередодні він висловив думку, що імпорт Німеччиною російського газу - підстава для занепокоєння щодо безпеки країни.

Під час розмови з керівником НАТО Трамп заявив, що коли Німеччина є "повністю контрольована Росією" - це "дуже погана річ для НАТО".

США давно критикують побудову газогону "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, який обстоює Берлін.

Київ і низка країн ЄС також засуджують будівництво цього газогону в обхід України.

Саміт НАТО у Брюсселі відбувся за тиждень до першої зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

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