Трамп: країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону
Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО погодилися збільшити свої військові витрати.
Союзники зобов'язалися витрачати понад 2% ВВП на оборону, повідомив він за результатами свого візиту до Брюсселя.
Раніше Трамп критикував Альянс за те, що США платять більші внески, ніж інші.
Після саміту він заявив, що вірить у НАТО і говорити про вихід із нього "зараз немає потреби".
- Якщо завтра війна: чому НАТО не готова до битви з Росією в країнах Балтії
- Східний форпост НАТО чи вічний кандидат: чого Україні чекати від Альянсу
- На саміті НАТО чекають Трампа. З острахом
"Ми сьогодні зробили величезний прогрес. Мене справді вразив рівень бойового духу, який я побачив у цій кімнаті", - сказав Трамп.
Раніше він закликав союзників по НАТО витрачати принаймні 4% ВВП.
Європейці обурювалися тоном цих заяв. Однак вони й самі останнім часом багато говорять про необхідність більше витрачати на збройні сили.
Особливо енергійно до цього закликають союзників країни, які межують з Росією, а також Британія.
Через заяви Трампа союзники США по НАТО чекали саміту з острахом, адже не знали, чого очікувати від президента.
Напередодні він висловив думку, що імпорт Німеччиною російського газу - підстава для занепокоєння щодо безпеки країни.
Під час розмови з керівником НАТО Трамп заявив, що коли Німеччина є "повністю контрольована Росією" - це "дуже погана річ для НАТО".
США давно критикують побудову газогону "Північний потік-2" з Росії до Німеччини, який обстоює Берлін.
Київ і низка країн ЄС також засуджують будівництво цього газогону в обхід України.
Саміт НАТО у Брюсселі відбувся за тиждень до першої зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.
Хочете отримувати історії звідусіль у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.