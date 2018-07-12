Антикорупційний суд: Рада виконала останню "апеляційну" вимогу Заходу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Верховна Рада ухвалила всі потрібні для стоврення антикорупційного суду закони

Верховна Рада внесла зміни до антикорупційного законодавства та виконала останню вимогу до України з боку Заходу щодо створення антикорупційного суду.

Західні партнери вимагали, щоб апеляція щодо корупційних справ, які розглядалися в судах ще до створення антикорупційного суду, проходила саме у новоствореному органі.

Міжнародні та українські експерти, а також західні партнери України наполягали, що без такої норми корупціонери, справи яких почали розглядатися до створення антикорупційного суду, можуть уникнути покарання.

Саме після рішення апеляційного суду вироки набуватимуть чинності.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон про Вищий антикорупційний суд (ВАС), а 21 червня - про утворення цього суду. Президент уже підписав обидва документи.

Проте для запуску суду ще потрібно було ухвалити третій документ - про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів. Саме в ньому вирішили прописати "апеляційну" вимогу західних партнерів.

ВАС розглядатиме корупційні справи, зокрема і всі ті, які розслідує Національне антикорупційне бюро, створене за сприяння США та ЄС.

Створення антикорупційного суду є ключовою умовою надання кредитів від Міжнародного валютного фонду, яких потребує Україна.

Вето і апеляція

Кредитори наполягали на вирішальній ролі міжнародних експертів у відборі суддів антикорупційного суду, і після тривалих і складних перемовин Київ на це погодився.

Україна погодилася, що громадська рада міжнародних експертів матиме право блокувати призначення будь-кого з суддів під час конкурсного відбору. Фактично, вони отримали своєрідне право вето.

Проте МВФ, а згодом і США, заявили, що не все в ухваленому законі їх влаштовує, і Верховна Рада має поправити вже ухвалений документ.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption МВФ та директор фонду Коістін Лагард наполягала на внесені "апеляційної" поправки щодо створення антикорупційного суду

Експерти та міжнародні партнери нормально сприйняли те, що ВАС розглядатиме тільки ті справи, які на момент його створення ще не почали розглядати суди загальної юрисдикції.

Але в законі також помітили норму, що корупційні справи, вироки у яких будуть вже після створення антикорупційного суду, проходитимуть апеляцію у простих апеляційних судах.

Новий антикорупційний суд матиме власну апеляційну палату.

Тому активісти та міжнародні партнери почали наполягати, щоб саме в ній проходила апеляція справ, які почали розглядати ще до створення нового суду.

Перед ухваленням поправок представники правлячої фракції БПП вказували, що наразі суди розглядають близько 1900 корупційних справ, а розслідуваних НАБУ - 38.

Верховна Рада навіть пішла далі - згідно з новою поправкою, всі справи (наразі їх 38), які розслідувало НАБУ і щодо яких навіть ще не було вироків, одразу ж зі створенням ВАС передадуть туди.