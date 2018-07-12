Біля Чорнобильської зони зґвалтували іноземну туристку

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Двоє чоловіків зґвалтували 24-річну дівчину, яка подорожувала автостопом по Україні.

Це сталося неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції, повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Спершу чоловіки погодились підвезти туристку на своєму автомобілі. Після цього - запропонували провезти її в "зону".

"Щоби проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ременем прив'язали до дерева та зґвалтували. Після цього - забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли", - йдеться в повідомленні.

Після двох діб пошуків оперативники затримали одного зі зловмисників - 24-річного киянина, який вже зізнався у скоєному.

Його спільника досі розшукують.

Провадження відкрили за статтями про насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом і грабіж.

Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

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