Порошенко розповів про зустріч із Трампом
Петро Порошенко розповів подробиці своєї розмови з президентом США Дональдом Трампом.
"Ми насправді дуже ретельно обговорили наступну зустріч президента Трампа в Гельсинкі ( 16 липня з Володимиром Путіним. - Ред.), і було ретельно обговорено з президентом США питання "Північного потоку-2", - сказав він на прес-конференції за підсумками саміту НАТО.
Пан Порошенко також зазначив, що наголосив "на досягненнях України в плані реформ".
Він пообіцяв президенту США, що Верховна Рада 12 липня прийме законопроект №7441 - зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів", які посилюють його антикорупційну складову.
Парламент сьогодні справді ухвалив це рішення - якого вимагали від Україні західні партнери.
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Пан Порошенко повідомив, що напередодні зустрічі розповсюджувалися неправдиві чутки про те, що його зустріч з президентом США не відбудеться.
За його словами, розмова з Дональдом Трампом була "довірливою".
Саміт НАТО в Брюсселі, за словами президента, підтвердив, що двері альянсу для України залишаються відкритими, а Росія не зможе зупинити українську євроатлантичну інтеграцію.
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