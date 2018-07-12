Рейтинги: Тимошенко перша, але хто буде її суперником?

Копирайт изображения Getty Images

Якби вибори відбулися зараз, лідером у першому турі могла би стати Юлія Тимошенко.

Такими є результати двох опитувань, оприлюднених у четвер - соціологічної компанії GfK Ukraine та групи "Рейтинг".

Згідно з їхніми даними, за Юлію Тимошенко збираються проголосувати 10%-10,5% серед усіх виборців.

Найвищу підтримку, за опитуванням GfK Ukraine, вона має серед людей, старших за 55 років (13%), найменшу - серед молоді.

У регіональному плані найбільше лідерку "Батьківщини" підтримують на Півночі - 14% та Заході - 12%.

А от визначити її чіткого суперника в другому турі важко.

Копирайт изображения УНІАН

За опитуванням GfK, найбільші шанси стати суперником Тимошенко в другому турі - у шоумена Володимира Зеленського, за якого готові проголосувати 7% виборців.

Найбільшу популярність він має у Києві та центральних регіонах країни. Також він є найбільш популярним кандидатом серед молоді у віці 18-24 років - 18% такихвиборців готові проголосувати за телезірку.

Рейтинг інших кандидатів:

Святослава Вакарчука та екс-міністра оборони Анатолія Гриценко - по 6%;

президента Петра Порошенка, лідера "Опоблоку" Юрія Бойка та лідера радикалів Олега Ляшка - по 5%.

Утім, різниця між усіма цими кандидатами перебуває практично в межах статистичної похибки.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У Володимира Зеленського є шанси на участь в другому турі виборів. Але не зрозуміло, чи буде він брати в них участь як кандидат

За даними опитування групи "Рейтинг", найбільші шанси боротися з пані Тимошенко у другому турі має екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, за якого готові віддати свої голоси 6% серед усіх виборців.

Рейтинги інших кандидатів:

Юрій Бойко - 5,8%,

Володимир Зеленський - 5,7%,

Олег Ляшко - 5,1%,

Петро Порошенко - 4,8%,

Святослав Вакарчук - 4,3%.

Різниця між цими кандидатами також практично в межах статпохибки.

Група "Рейтинг" також опублікувала антирейтинг кандидатів, в якому лідирують чинний президент Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.

До них негативно ставляться, відповідно, 47% та 29% виборців, які збираються голосувати.