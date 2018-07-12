Рейтинги: Тимошенко перша, але хто буде її суперником?
Якби вибори відбулися зараз, лідером у першому турі могла би стати Юлія Тимошенко.
Такими є результати двох опитувань, оприлюднених у четвер - соціологічної компанії GfK Ukraine та групи "Рейтинг".
Згідно з їхніми даними, за Юлію Тимошенко збираються проголосувати 10%-10,5% серед усіх виборців.
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Найвищу підтримку, за опитуванням GfK Ukraine, вона має серед людей, старших за 55 років (13%), найменшу - серед молоді.
У регіональному плані найбільше лідерку "Батьківщини" підтримують на Півночі - 14% та Заході - 12%.
А от визначити її чіткого суперника в другому турі важко.
За опитуванням GfK, найбільші шанси стати суперником Тимошенко в другому турі - у шоумена Володимира Зеленського, за якого готові проголосувати 7% виборців.
Найбільшу популярність він має у Києві та центральних регіонах країни. Також він є найбільш популярним кандидатом серед молоді у віці 18-24 років - 18% такихвиборців готові проголосувати за телезірку.
Рейтинг інших кандидатів:
- Святослава Вакарчука та екс-міністра оборони Анатолія Гриценко - по 6%;
- президента Петра Порошенка, лідера "Опоблоку" Юрія Бойка та лідера радикалів Олега Ляшка - по 5%.
Утім, різниця між усіма цими кандидатами перебуває практично в межах статистичної похибки.
За даними опитування групи "Рейтинг", найбільші шанси боротися з пані Тимошенко у другому турі має екс-міністр оборони Анатолій Гриценко, за якого готові віддати свої голоси 6% серед усіх виборців.
Рейтинги інших кандидатів:
- Юрій Бойко - 5,8%,
- Володимир Зеленський - 5,7%,
- Олег Ляшко - 5,1%,
- Петро Порошенко - 4,8%,
- Святослав Вакарчук - 4,3%.
Різниця між цими кандидатами також практично в межах статпохибки.
Група "Рейтинг" також опублікувала антирейтинг кандидатів, в якому лідирують чинний президент Петро Порошенко та Юлія Тимошенко.
До них негативно ставляться, відповідно, 47% та 29% виборців, які збираються голосувати.