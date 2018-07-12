В Італії страйкуватимуть через перехід Роналду до Ювентуса

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Працівники заводу Fiat Chrysler в Італії страйкуватимуть через те, що головний інвестор компанії вирішив заплатити 112 мільйонів євро за перехід футболіста Кріштіану Роналду до "Ювентуса".

І автовиробник, і футбольний клуб "Ювентус" контролює родина Аньєллі через холдингову компанію.

Профспілка USB вважає, що подібні витрати на футболіста означатимуть втрату інвестицій для підприємства.

В її заяві йдеться, що фірма має гарантувати майбутнє тисяч людей, "а не збагачувати лише одну" людину.

Члени профспілки вважають "неприпустимою" ситуацію, коли працівники Fiat Chrysler робили "величезні економічні жертви" під час кризи, а мільйони євро витрачають на придбання футболіста.

Профспілка закликала до страйку на заводі в містечку Мельфі на півдні Італії, на якому випускають автомобілі Fiat Punto та 500X.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Страйк має розпочатися в неділю на заводі Fiat у Мельфі

Страйк розпочнеться в неділю ввечері та триватиме до вечора вівторка. Однак його вплив може бути обмеженим.

Завод є лише одним із семи підприємств Fiat Chrysler в Італії, а USB не представляє багатьох працівників.

Копирайт изображения Reuters Image caption Футболки з прізвищем Роналду вже продають у Турині - рідному місті "Ювентуса"

Про угоду щодо придбання туринським "Ювентусом" Кріштіану Роналду, який залишає мадридський "Реал", оголосили у вівторок.

З італійським клубом 33-річний форвард уклав чотирирічний контракт, який викликав занепокоєння щодо надмірної ціни трансферу.

Однак експерт із футбольних фінансів Роб Вілсон з Університету Шеффілд Галлам заявив, що "Ювентус" має заробити на Роналду достатньо грошей, аби покрити трансферний збір і його заробітну плату.

"До того ж, є імовірність того, що він зміцнить команду, і здається вірогідним, що вони будуть більш успішними на національному рівні та регулярно кваліфікуватимуться до Ліги чемпіонів. Це означає більше спонсорів, більше грошей з телебачення та більше грошей за призи", - наголосив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На честь Роналду названий аеропорт в місті Фуншал на острові Мадейра

Копирайт изображения Getty Images Image caption А ще у Фуншалі є монумент Кріштіану Роналду

Роналду народився на португальському острові Мадейра, де місцевий аеропорт названо на його честь. Футболіст зробив успішну кар'єру в мадридському Реалі, за який забив 450 голів у 438 матчах.

Від 2003 року Роналду грає за збірну Португалії, у складі якої він став чемпіоном Європи в 2016 році.

На ЧС-2018 футболіст забив чотири голи, зокрема, хет-трик у матчі з Іспанією. Але далі 1/16 фіналу португальці не пройшли.