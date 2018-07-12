Союзники США по НАТО спростовують заяву Трампа про оборонні витрати

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Союзники США по НАТО піддали сумніву твердження Дональда Трампа про те, що вони нібито пообіцяли "істотно" підняти свої оборонні бюджети.

Кілька лідерів країн НАТО зазначають, що залишаються прихильними до домовленостей 2014 року, які передбачають підвищення оборонних витрат до 2% ВВП до 2024 року.

Раніше на прес-конференції в Брюсселі пан Трамп привітав "величезний прогрес" на саміті НАТО.

"Ми сьогодні зробили величезний прогрес. Мене справді вразив рівень бойового духу, який я побачив у цій кімнаті", - сказав президент США.

Дональд Трамп наголосив, що союзники США по НАТО вирішили "швидше" досягнути рівня оборонних видатків у 2% ВВП та навіть "суттєво підвищили свої зобов'язання" щодо витрат на оборону.

Він повідомив, що "зараз не потрібно" розглядати питання про вихід США із НАТО.

Раніше президент США критикував альянс, скаржився, що його країна платить більше, ніж інші, розкритикував рівень оборонних видатків Німеччини та імпорт нею російських енергоносіїв.

Він пропонував збільшити оборонні видатки країн НАТО до 4% від ВВП.

Що говорять інші учасники саміту?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ряд лідерів країн НАТО вже заявили, що не погоджувалися на нові показники витрат на оборону, про які заявив президент США

Новий прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Еммануель Макрон дали зрозуміти, що вони не погоджувалися на нові зобов'язання, які б відрізнялися від узгоджених чотири роки тому.

"Кожен погодився збільшити витрати відповідно до зобов'язань, прийнятих у 2014 році", - сказав пан Макрон, додавши, що його не переконала пропозиція про збільшення оборонних видатків до 4%.

Президент Франції наголосив, що у Франції є чітка стратегія аналізу загроз безпеці, і що він не міг просити свій уряд про збільшення витрат "на десятки мільярдів більше".

"Це гроші платників податків", - пояснив він.