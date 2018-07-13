Українські школярі посіли четверте місце на міжнародній олімпіаді з математики

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Українські школярі посіли четверте місце на 59-й Міжнародній математичній олімпіаді, яка проходить в румунському місті Клуж-Напока. Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

Шестеро українських старшокласників здобули чотири золоті та дві срібні медалі.

Таким чином українська команда вперше в історії зайняла четверте місце на олімпіаді - після школярів з США, Росії та Китаю. Раніше українські команди ніколи не піднімалися вище шостої сходинки серед країн-учасників.

Олімпіада проходила у два тури. У кожному з них учасники розв'язували по три задачі з різних напрямів математики - геометрії, теорії чисел, алгебри і комбінаторики.

Переможцями стали учні Харківського фізико-математичного ліцею № 27 - Роман Сарапін ("золото"), Нго Нгок Тхай Шон ("золото"), Аліна Гарбузова ("срібло"), Харківського НВК № 45 "Академічна гімназія" - Ілля Коваль ("золото"), ліцею № 208 м. Києва - Федір Юдін ("золото"), природничо-наукового ліцею №145 м. Києва - Арсеній Ніколаєв ("срібло").

Перша міжнародна математична олімпіада пройшла в 1959 році. За всю історію своєї участі в олімпіаді Україна здобула 141 медаль: 38 золотих, 59 срібних і 44 бронзових.