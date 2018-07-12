Армія Сирії та російська поліція взяли місто, де почалось повстання проти Асада
Сирійська армія та російська військова поліція увійшли до контрольованої повстанцями частини міста Дараа.
Як повідомляється, місцеві повстанці погодилися скласти зброю в обмін на амністію, або можливість виїзду до підконтрольних повстанцям північних районів Сирії.
Під час наступу, який розпочався 19 червня, сирійська армія відбила в повстанців більшість контрольованих ними населених пунктів в провінції Дараа.
ООН повідомила, що через бої 234 тисячі людей стали переміщеними особами, і 70% з них знаходяться в сусідній провінції Кунейтра, біля Голанських висот, які контролює Ізраїль.
Десятки тисяч біженців, що опинилися на кордоні з Йорданією, повернулися в свої будинки після того, як на початку липня сили опозиції в Дараа погодилися скласти зброю.
Чому це важливо?
Місто має як стратегічне, так і символічне значення. Це столиця провінції, яка знаходиться на шляху до основного пункту пропуску на кордоні з Йорданією. Саме тут почалося сирійське повстання в березні 2011 року.
Протести вибухнули після арешту та катувань підлітків, які написали антиурядові гасла на стіні школи, надихаючись революціями "Арабської весни" у сусідніх країнах.
Коли уряд використовував зброю проти демонстрантів, протести з вимогою відставки президента Асада почалися в інших містах Сирії.
Протести поширювалися, а методи боротьби з ними ставали більш жорсткими. Опозиція взяла в руки зброю - спочатку для оборони, а потім для взяття під контроль територій країни, частину Сирії захопили представники ісламістських угруповань. Почалася громадянська війна, внаслідок якої загинуло понад 350 тисяч людей.
Чи закінчилася війна на півдні Сирії?
В сусідній з Дараа провінції Кунейтра, на межі з підконтрольними Ізраїлю Голанськими висотами, ще продовжуються бої між сирійською армією, повстанцями та джихадистами з угруповання Ісламська держава. У четвер позиції сирійської армії в регіоні обстріляла ізраїльська армія - після перехоплення дрона, який залетів з боку Сирії.
Проте більша частина раніше підконтрольних опозиції районів на півдні Сирії тепер повернулися під контроль Башара Асада.