Армія Сирії та російська поліція взяли місто, де почалось повстання проти Асада

Копирайт изображения Getty Images Image caption Офіційний прапор Сирії підняли в частині міста Дараа, яку кілька років контролювали повстанці

Сирійська армія та російська військова поліція увійшли до контрольованої повстанцями частини міста Дараа.

Як повідомляється, місцеві повстанці погодилися скласти зброю в обмін на амністію, або можливість виїзду до підконтрольних повстанцям північних районів Сирії.

Під час наступу, який розпочався 19 червня, сирійська армія відбила в повстанців більшість контрольованих ними населених пунктів в провінції Дараа.

ООН повідомила, що через бої 234 тисячі людей стали переміщеними особами, і 70% з них знаходяться в сусідній провінції Кунейтра, біля Голанських висот, які контролює Ізраїль.

Десятки тисяч біженців, що опинилися на кордоні з Йорданією, повернулися в свої будинки після того, як на початку липня сили опозиції в Дараа погодилися скласти зброю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російська військова поліція зараз присутня в кількох містах на півдні Сирії, зокрема, в місті Босра

Чому це важливо?

Місто має як стратегічне, так і символічне значення. Це столиця провінції, яка знаходиться на шляху до основного пункту пропуску на кордоні з Йорданією. Саме тут почалося сирійське повстання в березні 2011 року.

Протести вибухнули після арешту та катувань підлітків, які написали антиурядові гасла на стіні школи, надихаючись революціями "Арабської весни" у сусідніх країнах.

Коли уряд використовував зброю проти демонстрантів, протести з вимогою відставки президента Асада почалися в інших містах Сирії.

Протести поширювалися, а методи боротьби з ними ставали більш жорсткими. Опозиція взяла в руки зброю - спочатку для оборони, а потім для взяття під контроль територій країни, частину Сирії захопили представники ісламістських угруповань. Почалася громадянська війна, внаслідок якої загинуло понад 350 тисяч людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Саме з протестів в Дараа у березні 2011 року почалося сирійське повстання

Чи закінчилася війна на півдні Сирії?

В сусідній з Дараа провінції Кунейтра, на межі з підконтрольними Ізраїлю Голанськими висотами, ще продовжуються бої між сирійською армією, повстанцями та джихадистами з угруповання Ісламська держава. У четвер позиції сирійської армії в регіоні обстріляла ізраїльська армія - після перехоплення дрона, який залетів з боку Сирії.

Проте більша частина раніше підконтрольних опозиції районів на півдні Сирії тепер повернулися під контроль Башара Асада.