З-за лінії вогню: як до вишів Києва вступають випускники з Донбасу

Копирайт изображения UNIAN Image caption У липні українські студенти подають документи на вступ до ВНЗ. Серед них є і діти з непідконтрольних Україні районів Донбасу

"Коли було спокійно, то ми вчилися, коли бомбили, то ні. Нас додому відпускали, щоб вчителі не несли відповідальності за наші життя", - розповідає про навчання у школі на території "ДНР" Саша.

У ті роки його шкільного життя, поки йшла війна, Саша вчився у двох школах - вдень у міській "днрівській", а ввечері - онлайн в українській.

Він робив це для того, щоб мати змогу вступити в український ВНЗ і отримати український диплом. Саші - 16, він випускник і один з тих 600 тисяч дітей, які живуть та навчаються на окупованих територіях.

Як навчаються у школах на Донбасі, як їздять на іспити через блокпости і вступають до вишів діти з "ДНР" і "ЛНР", дізнавалась ВВС News Україна.

Обидва герої цього матеріалу погодилися розповісти свої історії на умовах анонімності (без справжніх імен і назв населених пунктів).

Вчитися під обстрілами

"Наше завдання, щоб діти, які залишились на тій території, мали можливість вчитися. Ми розуміємо, що вчитися під обстрілами або під окупацію, важко", - каже Віталій Носок, державний експерт директорату вищої освіти і освіти дорослих МОН.

Тому, за його словами, у МОН для дітей з Донбасу і Криму розробили кілька сценаріїв дистанційного навчання у школах і спрощеного вступу до вишів.

Копирайт изображения mon.gov.ua Image caption Пам'ятка про вступ для дітей з Донбасу

Для початку, учням, які залишились на окупованій території, радять прикріпитися до однієї з українських шкіл, щоб отримати український атестат про загальну середню освіту. Адже документи, видані школами самопроголошених республік, в Україні не визнають.

Тому частина школярів та їхні батьки докладають зусиль, щоби отримати українські атестати.

"Ми ж громадяни України, просто такі обставини склалися, живемо тут (у "ДНР" - Ред.). Все ж таки українська освіта - це українська, і український диплом - це український", - каже батько абітурієнта Саші про переваги української освіти і про право його сина її здобувати.

Навчатися в школах на українській території учням з Донбасу і Криму можна екстерном. Для цього потрібно подати письмову заяву і раз на рік приїздити складати екзамени - річну атестацію. Список таких шкіл, до яких можна прикріпитися, є на сайті МОН.

Для дітей з Донбасу, Криму та лінії розмежування є два варіанти, як вступати до українських вишів.

Перший - вчитися в українській школі, здавати ЗНО (ці діти мають право писати тести під час основної і додаткової сесій) та вступати до ВНЗ на загальних підставах разом з усіма.

Другий - приїхати на українську територію і скласти випускні іспити - українську мову (без літератури) і історію України у освітніх центрах "Донбас-Україна" і "Крим-Україна", перелік, яких є на сайті МОН.

На підставі цих іспитів в освітніх центрах їм видають атестат про середню освіту. Ці ж іспити зараховуються дітям з Донбасу і Криму як вступні екзамени до ВНЗ, третій іспит, за профільним предметом, вони мають складати у самому ВНЗ.

Для решти території України тести ЗНО вже 10 років є обов'язковими для вступу.

Захворів через війну

Копирайт изображения unian Image caption Школа після обстрілу, в селі Орлівка, Донецька область

Антон з Донбасу вчився у школі дистанційного навчання "Джерело", розташованій у Києві. У його селищі, яке контролюють бойовики, майже немає зв'язку, але залишився інтернет, завдяки якому хлопець зміг вчитися - дивитися відео уроки, відправляти контрольні електронною поштою.

Паралельно Антон теж ходив до "днрівської" школи".

"Без навчання в дистанційній школі знань не було б взагалі. У "ДНР" не викладали українську, вчителі забивали на фізику. Вести уроки приходило якісь знайомі директора школи, які не мали жодного стосунку до освіти. Могли дати завдання - читай ось цей абзац - і піти собі", - розповідає тітка Антона Ольга.

При цьому у школі "ДНР" хлопець нікому не говорив, що паралельно вчився в українській школі. Каже, що вчителі влаштували цькування його однокласниці, яка розповіла, що навчається у школі у Волновасі на українській території.

Багато з тих, хто вступає до вишів у Києві, бояться розказувати про себе через страх за своє життя і за рідних, які залишаються з іншого боку лінії розмежування.

Раз на рік він їздив на іспити до Києва. Тітка розповідає, що були випадки, коли хлопчик стояв по 15-17 годин у черзі на блокпостах.

Копирайт изображения unian Image caption Щоб здати екзамени, дітям з Донбасу доводиться по кілька разів долати лінію розмежування. На фото - контрольно-пропускний пункт "Мар'їнка" у Донецькій області, 1 липня 2016 року

Останній рік свого навчання Антон взагалі переїхав до столиці лікуватися - у нього знайшли невиліковну хворобу. Медики пояснили родині, що хлопчик захворів через стреси. Селище, де він жив, тривалий час було під сильними обстрілами.

Розповідаючи про свого племінника і його поневіряння, пані Ольга часто плаче.

"Платити за навчання ми вже не могли, грошей не було зовсім. На щастя, у школі "Джерело" знайшли спонсорів, які оплатити все. Завдяки цьому племінник зміг довчитися", - каже жінка.

У 2018 році Антон отримав атестат про повну середню освіту, здав ЗНО з української на 186 балів і збирається вступати до університету у Києві - хлопець мріє стати економістом або інженером.

Тисячі кілометрів заради тестів

Проїхати кілька тисячі кілометрів, шість разів лінію зіткнення і перевірки озброєних людей - все це, щоб скласти тести ЗНО, - довелося і випускнику з Донбасу Саші.

Він тричі їздив на тести з дому до Києва, але про свої пригоди згадує легко: "Що тут такого? Для мене це вже звична частина життя - проїжджати КПП. Я навіть не нервував".

Копирайт изображения unian Image caption Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" (Донецька область), 17 травня 2017 року

З легкістю Саша розповідає і про навчання у школі "ДНР": каже, що там залишились його улюблений вчитель математики і друзі.

Правда, за його словами, програма значно відрізнялася від української школи - наприклад, стало більше історії Донбасу і російської мови, і було важко одночасно вчитися в обох.

Олена Кузьменко, директор дистанційної школи "Джерело", де навчаються десятки дітей з окупованих територій, каже, що такі діти вже стільки всього побачили, що дуже рано стали дорослими.

"Я, коли їх слухаю, то не можу повірити. Це діти з такими долями, за кожною дитиною з Донбасу є дуже сумна історія", - розповідає вона.

Колись Саша мріяв стати пожежником, а зараз планує вступити на технічну спеціальність. На тестах він набрав не дуже багато - 130 балів з української, 100 балів з математики, але при цьому не засмучується і збирається подавати документи до коледжу у Слов'янську і гірничого інституту в Дніпрі.

Вступ без ЗНО

У цьому році лише за один місяць вступної кампанії до освітніх центрів вже звернулися 400 дітей з Донбасу та Криму. Минулого року за спрощеною процедурою, за даними МОН, вступили 1500 дітей з Донбасу і Криму.

Я набрав нормально балів, можу вчитися і без довідки з зони АТО, як нормальний громадянин України, щоб до мене не було упередженого ставлення Саша

Задля безпеки у 2018 році в наказах про зарахування до вишів прізвища дітей будуть шифрувати.

Для вступників з Донбасу є ще певні пільги, система дії яких, щоправда, є трохи заплутаною.

"Вступники з Донбасу спочатку беруть участь у загальному конкурсі. Якщо вони не отримали це місце у загальному конкурсі, вони мають право на переведення на додаткове вакантне місце, яке з'являється на спеціальності. Якщо таких місць не вистачає, приймальна комісія може попросити МОН їх виділити. Вони зараховуються на контракт ще до початку навчання, коли виділяються ці місця, здійснюється переведення на бюджет", - каже пан Носок з МОН.

Саша з містечка, яке контролюють бойовики, каже, що щось чув про пільги, але дуже сподівається вступати своїми силами.

"Я набрав нормально балів, можу вчитися і без довідки з зони АТО, як нормальний громадянин України, щоб до мене не було упередженого ставлення. Так, ніби просто приїхав з іншого регіону", - каже хлопець.

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