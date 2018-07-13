Вибух в індустріальному парку Китаю забрав 19 життів
Через вибух в індустріальному парку провінції Сичуань в Китаї загинули 19 людей, а ще 12 отримали поранення.
У заяві державних ЗМІ Китаю йдеться, що вибух стався на хімічному заводі компанії Yibin Hengda Technology.
На фотографіях з китайських соцмереж видно величезну пожежу та стовпи диму, які піднімаються над об'єктом.
Наразі невідомо, що спричинило вибух.
Пожежа спалахнула у четвер ввечері, а вгамувати її вдалось у п'ятницю зранку. Повідомляється, що поранені від вибуху перебувають у стабільному стані.
Завод Yibin Hengda виробляє хімічні речовини для потреб харчової та фармацевтичної галузей.
Місцеві ЗМІ передають, що триповерхові будівлі фабрики вигоріли до сталевих основ, а у сусідніх будинках вибиті вікна.
У 2015 році від катастрофи на хімічному підприємстві у китайському портовому місті Тяньцзінь загинули 173 людини.
Тоді причиною катастрофи могла бути корупція, через яку недотримувались пожежної безпеки.