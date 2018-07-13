Вибух в індустріальному парку Китаю забрав 19 життів

Копирайт изображения Reuters Image caption Фото з місця події

Через вибух в індустріальному парку провінції Сичуань в Китаї загинули 19 людей, а ще 12 отримали поранення.

У заяві державних ЗМІ Китаю йдеться, що вибух стався на хімічному заводі компанії Yibin Hengda Technology.

На фотографіях з китайських соцмереж видно величезну пожежу та стовпи диму, які піднімаються над об'єктом.

Наразі невідомо, що спричинило вибух.

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Пожежа спалахнула у четвер ввечері, а вгамувати її вдалось у п'ятницю зранку. Повідомляється, що поранені від вибуху перебувають у стабільному стані.

Завод Yibin Hengda виробляє хімічні речовини для потреб харчової та фармацевтичної галузей.

Місцеві ЗМІ передають, що триповерхові будівлі фабрики вигоріли до сталевих основ, а у сусідніх будинках вибиті вікна.

У 2015 році від катастрофи на хімічному підприємстві у китайському портовому місті Тяньцзінь загинули 173 людини.

Тоді причиною катастрофи могла бути корупція, через яку недотримувались пожежної безпеки.