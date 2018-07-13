Трамп розповів, що бачить на місці Терези Мей Бориса Джонсона

Копирайт изображения Reuters Image caption Про гучні заяви Трампа журналістам щодо Терези Мей стало відомо просто під час урочистого прийняття за участю президента США і керівника уряду Британії

Дональд Трамп заявив, що Велика Британія, швидше за все, не зможе укласти договір про торгівлю зі США, якщо буде реалізований план "брекзиту", запропонований Терезою Мей.

Також Дональд Трамп розповів, що вбачає у колишньому голові МЗС Британії Борисі Джонсоні "прекрасного прем'єр-міністра".

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей сподівалася під час першого офіційного візиту американського президента до Лондона обговорити договір про вільну торгівлю зі США.

За її словами, "брекзит" дає шанс на економічне зростання як в США, так і у Великій Британії.

Президент США також висловив надію, що незгідний з політикою Терези Мей колишній міністр закордонних справ Борис Джонсон повернеться в уряд, оскільки, за словами Трампа, він був би прекрасним прем'єр-міністром.

Копирайт изображения Reuters Image caption Протести проти Дональда Трампа у Лондоні

Даунінг-стріт поки ніяк не відреагувала на ці заяви Трампа.

У четвер ввечері президенту Трампу з дружиною влаштували урочисте прийняття в Бленхеймському палаці в Оксфордширі, проте в розпал званої вечері з Терезою Мей надійшла новина про інтерв'ю, яке президент США дав британському таблоїду Sun.

В інтерв'ю газеті Дональд Трамп заявив, що чернетка договору про відносини Великої Британії з Євросоюзом після "брекзиту" дуже відрізняється від умов угоди, за яку проголосували на референдумі.

На питання про майбутнє торгового договору Трамп відповів, що укладена угода означає, що США швидше матимуть справу з ЄС, ніж з Великою Британією. Тож ця угода, ймовірно, вб'є торговий договір зі США.

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Трамп наголосив, що радив Терезі Мей, як правильно укладати угоду щодо "брекзиту", але вона не стала його слухати.

Президент США також сказав, що тисне на ЄС, оскільки Союз несправедливо поводився зі США в питаннях торгівлі.

Після такої публікації речник Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент "дуже поважає прем'єр-міністра Терезу Мей". Вона додала, що президент "ніколи не казав нічого поганого" про пані Мей.

Британський уряд оприлюднив пакет пропозицій з розбудови довгострокових відносин з Євросоюзом.

Однак після того, як тиждень тому урядовці досягли угоди за цим планом в резиденції прем'єр-міністра, головні прихильники "брекзиту" - Борис Джонсон і Девід Девіс, вийшли зі складу уряду.

Джонсон жорстко розкритикував стратегію прем'єр-міністра, заявивши, що "мрії вмирають, задушені нікому непотрібною обережністю".