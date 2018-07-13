Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі користувачі твердять, що дитяча присипка компанії може спричиняти рак

Суд у США зобов'язав компанію Johnson & Johnson заплатити 4,7 млрд доларів компенсації 22 жінкам, у яких дитяча присипка могла спричинити розвиток раку яєчників.

Судове журі у штаті Міссурі вирішило, що компанія має сплатити 550 мільйонів компенсації та ще 4,1 млрд відшкодування збитків.

Рішення з'явилось у межах судових спорів компанії, щодо якої є майже 9 тисяч позовів, зокрема і щодо присипки.

Компанія заявила, що "глибоко розчарована" рішенням та планує подавати апеляцію.

Судовий процес тривав шість тижнів. Жінки та їхні родини стверджували, що після десятиріччя використання дитячої присипки компанії та інших талькових продуктів у них розвинувся рак яєчників.

Адвокати постраждалих стверджували, що компанія знала про вміст азбесту у тальковій продукції ще з 1970-х років, проте не попередила споживачів про цей ризик.

У фармацевтичному гіганті наполягають, що низка досліджень показала, що їхній тальковий порошок безпечний, а вирок став результатом "фундаментально нечесного процесу".

Рекордний вирок

Це зобов'язання виплатити компенсацію є найбільшим для компанії у рамках звинувачень щодо можливого спричинення раку тальковою продукцією.

Попереднє рішення судового журі 2017 року у Каліфорнії присудило 417 мільйонів доларів компенсації жінці, яка наполягала, що в неї розвинувся рак яєчників після використання дитячої присипки.

Проте згодом суддя скасував те рішення.

Рішення журі щодо компенсації часто скасовуються або переглядаються у бік зменшення суми суддями, які ведуть процес, або ж в апеляції. Компанія Johnson & Johnson вже успішно скасувала кілька рішень журі, у тому числі через формальні технічні неточності у вироках.