У "Гри престолів" найбільше номінацій на Еммі-2018

Копирайт изображения HBO Image caption Кіт Герінгтон грає Джона Сноу у "Грі престолів"

Серіал "Гра престолів" лідирує за кількістю номінацій цьогорічної премії "Еммі" - 22. Минулого року популярна сага на "Еммі" претендувати не могла.

На другому та третьому місці йдуть серіали "Світ дикого заходу" та Saturday Night Live. Ці серіал та шоу отримали по 21 номінації.

Загалом найбільше номінацій отримав онлайн-кінотеатр Netflix, який перехопив лідерство каналу HBO .

Загалом у онлайн-кінотеатра 112 номінацій, а у HBO - 108.

Вперше за 18 років HBO не є лідером за цим показником, Крім того, загалом уперше на першому місці онлайн-кінотеатр.

Ювілейна, 70-а, церемонія вручення "Еммі" відбудеться 17 вересня у Театрі "Майкрософт" у Лос-Анджелесі. Вести її довірили акторам програми Saturday Night Live Коліну Джосту та Майклу Че.

У 2017 році в найпрестижніших номінаціях переміг серіал "Розповідь служниці".

Копирайт изображения MGM Image caption Елізабет Мосс грає головну героїню серіалу "Розповідь служниці" - Фредову

Серіал знімають на замовлення онлайн-кінотеатра Hulu. Раніше жодне шоу, яке створюється подібними стрімінговими сервісами, не перемагало у номінації кращого серіалу за версією "Еммі".

Ось найпопулярніші номінації

Найкращий драматичний серіал:

"Американці"

"Корона"

"Гра престолів"

"Розповідь служниці"

"Дуже дивні справи"

"Це ми"

"Світ Дикого заходу"

Найкращий комедійний серіал:

"Атланта"

"Баррі"

"Чорнуватий"

"Вгамуй свій ентузіазм"

"БЛИСК"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Кремнієва долина"

"Незламна Кіммі Шмідт"

Копирайт изображения NETFLIX Image caption Серіал "Корона" має 13 номінацій

Найкраща актриса драматичного серіалу:

Сандра О - "Вбиваючи Єву"

Кері Рассел - "Американці"

Тетяна Маслані - "Темне дитя"

Клер Фой - "Корона"

Еван Рейчел Вуд - "Світ Дикого заходу"

Елізабет Мосс - "Розповідь служниці"

Найкращий актор драматичного серіалу:

Джейсон Бейтман - "Озарк"

Меттью Різ - "Американці"

Майло Вентимілья - "Це ми"

Стерлінг Браун - "Це ми"

Ед Харріс - "Світ Дикого заходу"