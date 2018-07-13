Протести подіяли: Рада зробила крок назустріч "євробляхерам"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Протести в урядовому кварталі тривали три дні

Рада ухвалила в першому читанні два законопроекти, які дозволяють пільгове розмитнення в Україні вживаних авто на європейських номерах.

Ухвалення документів у цілому заплановане вже на наступну сесію - восени.

З 11 липня в урядовому кварталі протестують користувачі автомобілів на європейських номерах. Вони вимагають дозволити їм розмитнити й узаконити машини.

Проїзд вулицею Грушевського, на якій розташовані будівлі парламенту й уряду, в ці дні заблокований.

Організація "Авто Євро Сила", яка організувала протест, привітала рішення Ради. Там називають це своєю "маленькою перемогою".

За офіційними даними, в Україні напівлегально перебувають сотні тисяч автомобілів на європейських номерах.

Image caption Автомобілі на європейських номерах три дні блокували урядовий квартал

Це переважно старі вживані авто, яким понад 10 років. Вони можуть коштувати у ЄС всього кілька тисяч доларів, але їхнє розмитнення в Україні поки заборонене через невідповідність екологічним стандартам Євро-5.

За словами ж представників організації "Авто Євро Сила", таких автомобілів може бути в країні набагато більше - понад мільйон.

До 31 грудня 2018 року в Україні діє пільговий режим розмитнення вживаних автомобілів, які відповідають стандарту Євро-5, проте цю вартість активісти вважають все одно зависокою.

Перемовини щодо легалізації та розмитнення автомобілів на єврономерах тривають уже кілька років, а організація "Авто Євро Сила" кілька разів блокувала урядовий квартал і проводила протести.

Компроміс

На початку червня стало відомо, що влада і власники "євроблях" нібито досягнули певного компромісу і погодили два законопроекти, які могли б розв'язати проблему.

Серед авторів обох проектів - голова парламентського комітету з податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Копирайт изображения TELEGRAM/АВТО ЄВРО СИЛА Image caption Парламент опинився в облозі "євробляхерів"

Вона твердить, що обидва документи стали результатом складного компромісу між власниками авто з іноземними номерами, автоімпортерами та державними органами.

Закони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів.

За задумом авторів, акцизи на імпортні авто мають суттєво знизитися. Натомість відповідальність за недотримання митного законодавства власниками авто, які перебувають у режимі транзиту чи тимчасового ввезення - суттєво посилитися, зокрема завдяки великим штрафам.

Також документ передбачає дозвіл на розмитнення автомобілів старших 2010 року, що зараз взагалі заборонено.

Розмитнення відбуватиметься за такою формулою. Початкову суму в 50 чи 70 євро (бензиновий чи дизельний двигун) множитимуть на об'єм двигуна в одиницях і повну кількість років віку автомобіля.

За такого сценарію розмитнення стандартного легкового авто віком понад 15 років має коштувати понад 2 тисячі доларів.

Представники групи "Авто Євро Сила" загалом підтримують ухвалення цих законів, проте вимагають ще більшого зменшення вартості розмитнення.

2.009.071 авто були завезені від 1.01.2016 до 1.05.2018 в режимі транзиту та тимчасового використання 315.228 авто досі не вивезені

124.519 із них порушують термін перебування UNIAN

Користувачі "євроблях"хотіли би, щоб у цій формулі вік авто ділився на два. У такому випадку розмитнення коштуватиме менше тисячі доларів.

Також протестувальники вимагали від уряду скасування нещодавньої постанови уряду №479 про "Створення умов для запобігання ухиленню від сплати митних платежів".

Цей документ, за твердженням активістів, призвів до конфлікту між громадянами та владою, адже дозволив поліції зупиняти автомобілі з європейською реєстрацією і штрафувати, якщо нерозмитнене авто перебуває в Україні понад два місяці.

У п'ятницю прем'єр Володимир Гройсман у парламенті пообіцяв, що до законодавчого вирішення проблеми з єврономерами поліція не "буде кошмарити людей".