Останній обід "крижаної людини": бенкет калорій

Копирайт изображения Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.Samadelli Image caption Вчені досліджуть шлунок замерзлої печерної людини

Козячий жир, м'ясо благородного оленя та рештки пшениці і папороті.

Для нас це, звичайно, зовсім не ресторанне меню, а от нашим пращурам було достатньо, щоб влаштувати справжній бенкет.

Вчені виявили, що остання трапеза печерної людини Етці була добре збалансованою, хоч і містила загрозливо високий рівень жирів.

Етці мешкав в Альпах близько 5,5 тисяч років тому, а його муміфіковане тіло знайшли туристи у 1991 році.

Мумія настільки добре збереглася, що вчені змогли багато дізнатись про його життя, зокрема, що він їв перед своєю смертю.

За словами дослідників, остання трапеза Етці складалася з жиру диких кіз, м'яса благородного оленя, дикої пшениці і токсичної папороті.

Скільки жиру?

Кількість жиру в рештках шлунку Етці становить 50%, і це значно перевищує 10%, які передбачає сучасна дієта.

"Гірське полювання забирало багато сил і енергії, - пояснює Франк Майгнер з Науково-дослідного інституту вивчення мумій в Больцано, Італія. - І найкращий спосіб відновити сили - вживати жирну їжу. Це допомагало вижити у суворих умовах".

Копирайт изображения SPL Image caption Художнє зображення Етці

Що їли наші предки?

Дослідження, результати якого, опублікували в журналі Current Biology, проливає світло на особливості харчування в епоху неоліту.

Кухня прадавньої людини завжди цікавила вчених. Однак останнє вивчення вмісту шлунку "крижаної людини" дозволяє більш детально відтворити її систему харчування.

Шлунок Етці дослідники виявили лише недавно, оскільки через муміфікацію тіла, цей орган змістився.

Науковці зробили висновок, що жир у шлунку Етці був не молочного, а тваринного походження - альпійського гірського козла.

"Його раціон був добре збалансований і містив вуглеводи, білки і жири, - розповів пан Майкснер. - Однак вражає кількість жирів, які він споживав".

Копирайт изображения Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.Samadelli Image caption Шлунок "крижаної людини" виявили лише недавно - під час останніх досліджень

Поживна, але яка на смак?

Продукти, які вживав Етці, підтримували його під час снігових походів, однак, ймовірно, мали дуже сумнівний смак.

"Важко уявити, як смакує козячий жир, - розповів пан Майгнер. - Це, безумовно, не те, до чого ми звикли.

М'ясо у чистому вигляді і тваринний жир. Гадаю, проковтнути таке було б важко, враховуючи, що в ті часи їжу не підсолювали".

Однак, хоч Етці і не вживав переробленої їжі, його раціон був далекий від ідеального. На момент смерті чоловік вже мав ознаки атеросклерозу судин.

Можливо, він помер під час сутички, оскільки мав на тілі кілька ран і носив з собою зброю, зокрема мідну сокиру.

Копирайт изображения Institute for Mummy Studies\Eurac Research\Frank M Image caption У зразках шлунку Етці вчені знайшли велику кількість жиру

Фітотерапія

Вчені припускають, что Етці лікувався травами, оскільки в його шлунку знайшли залишки ядовитої папороті.

Однак не виключено, що він просто завернув свій обід у лисття цієї рослини і токсичні спори випадково потрапили до його організму.

Дике м'ясо, ймовірно, вживали свіжим або сушеним.

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