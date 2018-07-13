У Криму українця Панова засудили до 8 років ув’язнення

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"Верховний суд Криму" засудив до восьми років позбавлення волі українця Євгена Панова за обвинуваченням в підготовці диверсій на півострові влітку 2016 року.

Відбувати покарання Панов буде в колонії суворого режиму, повідомляє Інтерфакс.

В цей термін зарахують два роки, які українець вже провів під вартою.

Його визнали винним по низці статей Кримінального кодексу Росії: "незаконне зберігання і перевезення зброї та боєприпасів", "замах на контрабанду зброї і боєприпасів", "підготовка до диверсії в складі організованої групи".

Пан Панов провини не визнав. Його адвокат Ольга Дінзе вже повідомила, що оскаржить вирок. Для цього у захисту є десять днів.

Уродженець Енергодара Запорізької області Панов раніше працював водієм автобуса на Запорізькій АЕС, крім того він - колишній учасник АТО. Його затримали в Криму в серпні 2016 року, тоді ж російські спецслужби повідомили, що начебто запобігли низці терактів на території півострова.

Російське ФСБ стверджувало, що Панов був співробітником головного управління розвідки Міноборони України і одним з керівників групи диверсантів. Українець спочатку дав свідчення, але пізніше заявив, що зробив це під тортурами.

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