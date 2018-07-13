Мати Сенцова просить Путіна помилувати сина - ЗМІ

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Мати українського режисера Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування сина.

Текст цього звернення опублікували у п'ятницю українські та російські ЗМІ.

За їхньою інформацією, лист датований ще 22 червня, а передали його президенту РФ 26 червня.

У Кремлі поки що не прокоментували цю інформацію.

Згідно з текстом, яке наводить "Громадське", Людмила Сенцова просить "проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова".

"Всі матері люблять своїх дітей, бажають для них свободи та щастя. Мені важко судити про ступінь вини власного сина, хоча знаю його як мирного громадянина та людину, захоплену своєю професією - кінорежисурою", - йдеться в листі до Володимира Путіна.

Вона пише, що вірить у невинуватість сина. "Він вже відсидів чотири роки у в'язниці. Його чекають діти, молодший син страждає від аутизму. Їм погано без нього. Вони ніколи не будуть щасливі без батька", - підкреслює жінка.

"Прошу вас, Володимир Володимирович, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо на нього вдома".

У кінці червня лист до російського президента з таким же проханням офіційно направив генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд.

У Кремлі тоді відповіли, що це звернення не може бути підставою для якихось юридичних дій.

"Ви знаєте, що таке прохання з точки зору російського законодавства не може бути підставою для якихось дій, тому що, ви знаєте, яка є процедура помилування в РФ", - цитувало пана Пєскова агентство "Інтерфакс".

Реакції російської влади на лист матері Сенцова поки немає.

Арешт і вирок

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Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, 14 травня оголосив про початок безстрокового голодування.

Він заявив, що своїм протестом він домагається звільнення усіх політичних в'язнів і просив не ставити його на перше місце серед них, а сприймати як одного із українців, утримуваних у російських тюрмах за політичними мотивами.

Його арештували 10 травня 2014 року у Сімферополі за звинуваченням у підготовці терористичного акту.

Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону у травні 2015 року засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, визнавши його винним в "організації терористичного угрупування". Обвинувачі попросили засудити Сенцова до 23-х років.

13 липня 2018 року Олегу Сенцову виповнилося 42 роки.

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