Адвокат припускає, що Сенцова можуть помилувати. Він далі голодує

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Адвокат Дмитро Дінзе припускає, що українського режисера Олега Сенцова можуть помилувати вже ближчим часом.

Відповідаючи на питання BBC News Україна щодо того, чи може російський президент помилувати Сенцова у зв'язку з клопотанням матері, він сказав: "Може, звичайно".

В цій ситуації, каже Дмитро Дінзе, все залежить від думки президента Росії Володимира Путіна.

"Якщо Пєсков сказав, що розглянуть, то я думаю, можуть і за тиждень все вирішити", - каже адвокат.

13 липня стало відомо, що мати Олега Сенцова Людмила направила Путіну клопотання про помилування її сина.

У Кремлі заявили, якщо цей лист надійде, то його розглянуть.

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Стан здоров'я ув'язненого режисера, який вже понад два місяці голодує, адвокат назвав стабільним.

"Ендокринолог ставить діагноз - стан середньої важкості, а хірург каже - стан задовільний", - каже Дмитро Дінзе.

Адвокат каже, що Олег в основному лежить, ходить рідко.

Пан Дінзе планує його відвідати наприкінці наступного тижня.

Уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірина Геращенко повідомила BBC News Україна, що не коментує прохання матері Сенцова про помилування сина.

Однак разом з тим, вона нагадала, що цього тижня вимога до Росії щодо звільнення заручників звучала як за результатами саміту Украіна-ЄС, так і за підсумками саміту НАТО.

"Петро Порошенко піднімав тему звільнення заручників і політв'язнів під час зустрічі з Макроном, який збирається в неділю відвідати Москву. Ця тема піднімалася й на зустрічі з Трампом", - каже вона.

За її словами, українська сторона використовує всі можливі шляхи та інструментарії, аби просунутися в цьому питанні.

"Також очікуємо від РФ відповіді на пропозицію передати їм 36 росіян задля звільнення українців. Відповіді поки що немає. Але цього тижня тема політв'язнів була в центрі уваги на найвищому рівні", - запевняє Ірина Геращенко.

Клопотання матері

Мати українського режисера Олега Сенцова Людмила написала президенту Росії Володимиру Путіну клопотання про помилування сина.

Текст цього звернення опублікували у п'ятницю українські та російські ЗМІ.

За їхньою інформацією, лист датований ще 22 червня, а передали його президенту РФ 26 червня.

"Прошу вас, Володимир Володимирович, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо на нього вдома", - йдеться у зверненні матері ув'язненого режисера.

У Кремлі вже заявили, що розглянуть це звернення, якщо воно є.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що він не має підтвердження про надходження цього клопотання.

"Тому почекаємо, поки воно надійде. Безумовно, його розглянуть, воно не залишиться без уваги. Але наскільки це може бути приводом для конкретних дій в плані ініціювання процедури помилування, я зараз вам сказати не можу", - додав Дмитро Пєсков.

Арешт і вирок

Український кінорежисер Олег Сенцов, який відбуває 20-річний тюремний термін в Росії, 14 травня оголосив про початок безстрокового голодування.

Він заявив, що своїм протестом він домагається звільнення усіх політичних в'язнів і просив не ставити його на перше місце серед них, а сприймати як одного із українців, утримуваних у російських тюрмах за політичними мотивами.

Його арештували 10 травня 2014 року у Сімферополі за звинуваченням у підготовці терористичного акту.

Окружний військовий суд у Ростові-на-Дону у травні 2015 року засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму, визнавши його винним в "організації терористичного угрупування". Обвинувачі попросили засудити Сенцова до 23-х років.

13 липня 2018 року Олегу Сенцову виповнилося 42 роки.

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