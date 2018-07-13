Ложка в трусах: як впоратися із примусовими шлюбами

Image caption Вчителька Харіндер Каур каже, що такі ложки можуть врятувати життя підліткам

Школа на півночі Англії бореться із шлюбами з примусу серед своїх учениць за допомогою металевих ложок.

Ложки роздають ученицям Кооперативної академії в Лідсі з інструкцією покласти їх у нижню білизну, якщо хтось підозрює, що їх везуть за кордон для того, щоб там змусити вступити в шлюб.

За задумом керівництва школи, під час огляду в аеропорту металошукач відреагує на ложку, і коли підлітка відведуть вбік, щоб зрозуміти причину спрацювання детектора, дівчинка зможе приватно повідомити співробітникам безпеки, що відбувається.

Вчителька Харіндер Каур каже, що такі ложки можуть врятувати життя школяркам.

За її словами, 80% британських шлюбів з примусу укладають за кордоном, особливо під час літніх канікул.

"У ті шість тижнів, що тривають літні канікули, школа ніяк не контактує з батьками, і в них з'являється можливість виїхати за кордон, влаштувати весілля, а потім повернутися", - говорить вона.

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"Ми таким чином даємо знати підліткам, що вони можуть звернутися за допомогою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найчастіше дітей вивозять для заміжжя під час канікул, коли контроль з боку школи слабшає

2014 року у Британії набув чинності закон, згідно з яким примус до шлюбу став кримінальним злочином.

Батькам у таких випадках загрожує до семи років ув'язнення.

2017 року урядовий підрозділ із запобігання насильницьким шлюбам зареєстрував близько 1200 подібних випадків у Британії. За словами правозахисників, насправді масштаб проблеми значно більший.

За даними відомства, найчастіше для примусового шлюбу дівчат і жінок вивозять до Пакистану, Бангладеш, Індії і Сомалі.

Приблизно у 30% випадках мова йде про підлітків, які не досягли 18-річного віку. У кожному шостому випадку дитині не більше 15 років.

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