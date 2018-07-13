Чи може Путін помилувати Сенцова на прохання матері?

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Мати режисера Олега Сенцова, засудженого на 20 років в'язниці за звинуваченням у тероризмі, звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати сина. Прес-секретар Путіна вже пообіцяв, що звернення буде розглянуто. Але чи можна помилувати засудженого на прохання іншої людини?

Прохання Людмили Сенцової до президента Росії було опубліковано вранці у п'ятницю на сайтах радіостанції "Ехо Москви" і "Громадського телебачення".

"Мені важко судити про ступінь провини власного сина, хоча я знаю його як мирного громадянина і людину, захоплену своєю професією - кінорежисурою. Не буду вас переконувати у невинуватості Олега, хоча сама вірю в це. Просто скажу, що він нікого не вбивав", - йдеться в проханні.

"Прошу вас, Володимире Володимировичу, проявити милосердя і помилувати Олега Сенцова, не губити його життя і життя його близьких. Ми чекаємо на нього вдома", - пише мати режисера.

За даними "Громадського ТБ", клопотання було написано 22 червня, а 26 червня його передали Путіну. Однак прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі звернення матері Сенцова поки що не отримували.

"Безумовно, воно буде розглянуто, воно не залишиться без уваги. Але наскільки це може бути приводом для конкретних дій в плані ініціювання процедури помилування, я зараз вам сказати не можу", - заявив Пєсков.

Чи може Путін тепер помилувати Сенцова: де юре

Згідно з конституцією РФ, президент не обмежений у своєму праві помилувати будь-якого засудженого. Однак у статті 86 кримінально-виконавчого кодексу щодо процедури помилування йдеться лише, що "засуджений має право звернутися до президента РФ з клопотанням про помилування".

Там також зазначено, що подавати прохання потрібно через адміністрацію установи, яка виконує покарання. Щодо подання прохань родичами або іншими людьми в кодексі немає жодного слова.

Подальший шлях прохання регламентується спеціальною інструкцією міністерства юстиції: документ направляється спочатку до місцевих органів кримінально-виконавчої системи, потім потрапляє до комісії з помилування, потім до губернатора регіону, а вже потім - до адміністрації президента.

Таким чином, офіційно вважати лист матері режисера проханням про помилування не можна. Сам Сенцов просити про помилування відмовився.

Чи може Путін тепер помилувати Сенцова: де факто

Насправді випадок помилування засудженого, який про це не просив, в Росії вже був - це випадок Надії Савченко, котру в РФ засудили до 22 років позбавлення волі. Її визнали причетною до вбивства журналістів.

В кінці травня 2016 року, вже після обміну Савченко на двох засуджених в Україні росіян, в Кремлі повідомили, що перед обміном її помилували.

Сама Савченко не визнала провину і клопотання про помилування не подавала. У Кремлі тоді заявили, що Путін помилував Савченко на прохання вдів російських журналістів, які загинули на Донбасі.

З огляду на схожість справ Сенцова и Савченко, ніщо не заважає Путіну помилувати режисера за такою ж моделлю. Тим більше, що українська та російська влада вже протягом кількох тижнів обговорюють можливість обміну ув'язнених.

Тривалий обмін

Про прохання матері Сенцова стало відомо в день народження режисера. Це 61-й день його голодування. Режисер відмовляється їсти від 14 травня, вимагаючи звільнити 64 українських політв'язня, які відбувають покарання в Росії. Але при цьому не вимагає поблажливості для себе особисто.

Президенти Росії і України вже двічі обговорювали долю Сенцова й інших утримуваних осіб по телефону, проте поки що конкретних даних про можливий обмін майже немає.

Відомо, що крім Сенцова в обмінному списку є ще кілька десятків ув'язнених.

У МЗС України раніше заявляли, що розглядають усі можливі варіанти для звільнення з російської в'язниці Олега Сенцова, включаючи можливість його обміну на заарештованого за підозрою у державній зраді керівника РІА Новини-Україна Кирила Вишинського.

"Російська сторона про можливість такого обміну поки що не думала", - сказав Володимир Путін минулого місяця, додавши, що справи Вишинського і Сенцова - "це абсолютно різні, несумісні речі". За його словами, перший арештований за свою професійну діяльність, а другий - за підготовку терактів.

Ще до арешту Вишинського Київ пов'язував перспективи повернення Сенцова в Україну з росіянами, які потрапили у полон після початку збройного конфлікту на Донбасі.

Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, котрому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагали як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів з різних країн.

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