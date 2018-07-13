Сирія: внаслідок авіаудару загинуло 28 цивільних

Копирайт изображения AFP Image caption Фото за 12 липня із сирійського району Дараа Аль-Балад

Коаліція на чолі зі США заявляє, що "могла" завдати повітряного удару у районі східної Сирії, де загинули цивільні.

Сирійський центр моніторингу прав людини повідомив, що загалом загинули 54 людини, серед них 28 цивільних, а також бойовики "ІД".

Сирія вже звинуватила США в інциденті в провінції Дейр-ез-Зор.

"Коаліція чи наші сили-партнери, можливо, вчора завдали ударів в районі Аль-Сусса і Багур Фухані", - сказав представник коаліції полковник Шон Раян.

Район навколо Аль-Сусси, на східному березі річки Євфрат, досі перебуває під контролем "ІД", як і частина інших територій біля кордону з Іраком.

Бойовиків "ІД" у цьому районі атакували сирійські урядові сили, яких підтримує Росія, а з іншого, східного боку, на них наступала коаліція сирійських демократичних сил на чолі зі США.

Сусіднє місто Альбу Камал, на західному березі Євфрату, у грудні знову зайняли сирійські сили.

Ірак, який майже витіснив "ІД" зі своєї території, також нещодавно завдав ударів по бойовиках поблизу кордону із Сирією.

У 2014 році джихадисти перебрали контроль над великими частинами північного і західного Іраку та північної і східної Сирії, але відтоді втратили майже всю цю територію.