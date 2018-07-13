У Лондоні Трамп вип'є чаю із королевою

Image caption Меланія Трамп, королева Єлизавета ІІ та Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп і його дружина Меланія прибули до Віндзорського замку на зустріч з королевою Великої Британії Єлизаветою II, аби поговорити і випити чаю.

У лідера США раніше відбулась зустріч із прем'єр-міністром Британії Терезою Мей.

Дональд Трамп вже другий день перебуває у Великій Британії.

У четвер ввечері президенту Трампу з дружиною влаштували урочистий прийом в Бленхеймському палаці в Оксфордширі, проте в розпал званої вечері з Терезою Мей надійшла новина про інтерв'ю, яке президент США дав британському таблоїду Sun.

В інтерв'ю газеті Дональд Трамп заявив, що чернетка договору про відносини Великої Британії з Євросоюзом після "брекзиту" дуже відрізняється від умов угоди, за яку проголосували на референдумі.

Тим часом десятки тисяч людей вийшли на протест у центрі Лондона, щоб висловити свою незгоду з політикою президента США.

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Організатори акції Together Against Trump ("Разом проти Трампа") з посиланням на дані поліції стверджують, що на вулиці Лондона у другій половині дня вийшло більше ста тисяч людей.

Трафальгарська площа, де проходить основний мітинг, заповнена людьми, однак на ній панує досить приязна атмосфера.