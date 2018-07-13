Встановлена основна причина загибелі бджіл в Україні

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів В Україні цьогоріч у різних областях гинуть бджоли. Досі не з'ясована причина цього мору

Масову загибель бджіл у травні-червні цього року по всій Україні спричинили пестициди, якими аграрії обробляли поля. Це випливає із матеріалів, наданих BBC News Україна Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Саме ця державна структура уповноважена здійснювати перевірки й встановлювати причини мору з-поміж тварин.

За її даними, в Україні цьогоріч постраждали 1408 пасік та повністю загинули 12800 бджолосімей.

За результатами проведених перевірок, це відомство зробило висновок, що українські бджоли не могли загинути через інфекції та захворювання.

"Аналізом отриманих результатів підтверджено, що на сьогоднішній день жодна хвороба бджіл не може спричинити масову загибель всієї бджолосім'ї та всієї пасіки у короткий період (1-3 дні)", - ідеться у висновках Держпродспоживслужби.

Копирайт изображения AFP Image caption Українські бджоли гинуть від неконтрольованого використання дешевих пестицидів. У цьому від самого початку були переконані бджолярі

Якщо ці фактори виключити, єдине, що залишається, - пестициди. З 396 відібраних зразків для лабораторного дослідження у 54 випадках підтверджено загибель від застосування пестицидів.

"Загибель бджіл може спричинити неконтрольоване застосування пестицидів та агрохімікатів на посівах сільськогосподарських культур та безвідповідальність аграріїв при обробках посівів сільськогосподарських культур пестицидами, ігнорування ними вимог Закону України "Про бджільництво", - наголошують у відповідній державній службі.

Найбільше від бджолиного мору постраждали Луганська область (загинуло 3347 бджолосімей), Дніпропетровська (3218), Харківська (1395) та Житомирська (1165).

При цьому матеріали перевірок у згаданих вище областях передали правоохоронним органам лише в Харківській (15 матеріалів) та Дніпропетровській (1 матеріал).

На суб'єктів господарювання, чиї дії спричинили масову загибель бджіл, за весь цей час наклали лише один штраф. У чотирьох вище згаданих областях на аграріїв не наклали жодного штрафу за порушення у застосуванні пестицидів.