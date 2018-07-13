Фото: як на Майдані привітали Сенцова з днем народження

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У Києві пройшла акція солідарності з українським режисером Олегом Сенцовим, який вже 61-й день голодує в російській в'язниці.

Учасники акції привітали пана Сенцова, засудженого на 20 років в'язниці за звинуваченням у тероризмі, з 42-м днем народження.

Раніше стало відомо, що мати режисера Олега Сенцова звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням помилувати сина.

Прес-секретар Путіна сказав, що звернення буде розглянуто.

Режисер відмовляється їсти від 14 травня, вимагаючи звільнити 64 українських політв'язня, які відбувають покарання в Росії. Але при цьому не вимагає поблажливості для себе особисто.

Президенти Росії і України вже двічі обговорювали долю Сенцова й інших утримуваних осіб по телефону, проте поки що конкретних даних про можливий обмін майже немає.

Відомо, що крім Сенцова в обмінному списку є ще кілька десятків ув'язнених.

У МЗС України раніше заявляли, що розглядають усі можливі варіанти для звільнення з російської в'язниці Олега Сенцова, включаючи можливість його обміну на заарештованого за підозрою у державній зраді керівника РІА Новини-Україна Кирила Вишинського.

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Справа Сенцова

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд визнав Олега Сенцова винним в організації терористичного співтовариства і засудив його до 20 років колонії суворого режиму. За цією ж справою був засуджений і лівий активіст Олександр Кольченко, якому дали 10 років в'язниці.

Сенцова і Кольченка звинувачують у тому, що навесні 2014 року, невдовзі після анексії Криму Росією, вони нібито організували підпали офісів організації "Російська громада Криму" і офісу "Єдиної Росії" у Сімферополі.

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Самі засуджені вважають справу проти них політичною, а докази - сфальсифікованими. Крім того, Сенцов стверджував, що його після арешту били і катували співробітники ФСБ, вимагаючи зізнань.

Визволення Сенцова вимагали як правозахисні організації, так і групи письменників, режисерів та інших творчих діячів з різних країн.

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