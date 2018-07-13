В будинку британця знайшли пляшку, в якій була отрута "Новачок"

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Британська поліція виявила в будинку мешканця містечка Еймсбері Чарлі Роулі пляшку, в якій містилася нервово-паралітична речовина "Новачок".

Пан Роулі, як і раніше, знаходиться в лікарні та проходить реабілітацію після отруєння "Новачком".

Невелику пляшку, в якій була отрута, знайшли ще 11 липня.

Аналіз в лабораторії Портон-дауну підтвердив, що в ній знаходилася нервово-паралітична речовина. Як пляшка потрапила до Роулі - невідомо.

Глава контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Ніл Басу прокоментував знахідку: "Це, безумовно, важлива і позитивна зміна. Але ми не можемо гарантувати, що речовини більше ніде не залишилося, тому будемо тримати оточення протягом деякого часу".

Раніше головний лікар Англії Саллі Девіс порекомендувала жителям Еймсбері і Солсбері не чіпати незнайомих предметів.

Роулі вже спілкувався з поліцейськими. "Будь-який контакт поліції з Чарлі буде проводитися при тісній співпраці з персоналом лікарні і його лікарями", - повідомила 11 липня поліція.

45-річного Чарлі Роулі та 44-річну Дон Стерджесс госпіталізували 30 червня з будинку в місті Еймсбері, що неподалік від Солсбері. Як розповів їхній знайомий, у постраждалих йшла піна з рота.

Спочатку лікарі припускали, що Роулі і Стерджесс отруїлися неякісним героїном або кокаїном.

Проби, взяті у постраждалих, досліджували в державній хімічної лабораторії в Портон-Дауні. Там дійшли до висновку, що вони піддалися впливу речовини тіє ж групи, що й Сергій Скрипаль. Досі невідомо, чи буда одна й та ж отрута застосована у разі отруєння британців та Скрипаля.

Пані Стерджесс померла 8 липня.

10 липня стало відомо, що Роулі прийшов до тями.