У Києві ажіотаж та черги через поїздки в метро

З 14 липня у київському метрополітені сині жетони замінять на зелені, ціна проїзду зросте вдвічі.

"Вартість складатиме від 6,3 гривні - за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень - за разову поїздку", - повідомили у КМДА в травні.

Напередодні підвищення на деяких станціях метро стоять великі черги - люди хочуть придбати жетони і поповнити картки за старою ціною.

За словами кореспондента BBC News Україна, станом на 22 годину в п'ятницю біля кас досі є черги.

Прес-секретар метрополітену Наталія Макогон в Facebook нагадала, що всі записані на картку поїздку будуть дійсними. Зараз при покупці 50 поїздок одна поїздка коштує 4,5 грн, а завтра буде коштувати 6,5 грн.

Раніше багатьох киян новина про підвищення цін обурила. Вони критикували дії КМДА під постом із інформацією про підвищення тарифів.

Користувачі скаржилися на погіршення якості перевезення, необґрунтоване зростання вартості та не врахування думки киян.