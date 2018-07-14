У Києві різко подорожчав проїзд у громадському транспорті: що і скільки коштує

Image caption Напередодні підвищення кияни скуповували поїздки в метро за старою ціною

З 14 липня у столиці удвічі підняли ціни на проїзд у наземному громадському транспорті до 8 гривень, а у метро - з 5 до 8 гривень за поїздку.

Це найбільше одноразове підвищення вартості проїзду за останні роки.

Куплені раніше старі квитки на проїзд у наземному транспорті чинні до кінця липня, так само як і раніше куплені проїзні.

До кінця липня також будуть чинними раніше куплені жетони та проїзні на метро.

Окрім того, перед підвищенням вартості проїзду можна було купити 100 поїздок на метро на безконтактну картку за старою ціною, які чинні після підвищення вартості.

Через це ввечері 13 липня тисячі киян вишикувались у черги на станціях метрополітену, щоб скористатися такою можливістю.

У міській владі Києва наголошують, що пасажири, які користуватимуться проїзними квитками, у середньому сплачуватимуть за одну поїздку від 6,3 до 6,5 гривень.

Пасажирам метро, які поповнюватимуть картку одразу на 50 поїздок, одна поїздка обходитиметься у 6,5 гривень.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Киянам обіцяють оновлення міського транспорту

Протягом серпня 2018 року пасажирам надається право обміняти раніше придбані жетони та разові квитки старого зразка на нові пропорційно встановленому розміру тарифу або з доплатою.

Також у метро запроваджують спеціальні "туристичні пропозиції" проїзних квитків.

Можна буде придбати квиток на 10 поїздок на 5 календарних днів за 75 грн, на 14 поїздок на 7 днів за 104 грн та на 30 поїздок на 15 календарних днів за 210 грн.

Пояснення влади

"Ми вимушені зробити цей складний крок. Попри політичні рейтинги та спекуляції, яких навколо цього питання багато. Бо треба бути відповідальними та чесно говорити, що інакше нам не уникнути кризи у транспортній сфері столиці", - прокоментував різке підвищення вартості проїзду Віталій Кличко.

За його словами, останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року.

А у 2017 році - лише "коригування окремих його складових".

Міська влада пояснила, що в країні зросли тарифи на електроенергію - у 5,4 раза, вартість дизельного палива - у 1,5 раза, вартість шин - у 1,5 раза.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У разі поповнення електронної картки на 50 поїздок вартість однієї складе 6,5 грн

А через малі зарплати у "Київпастрансі" та "Київському метрополітені" не вистачає фахівців.

"Ми всі хочемо, щоб у нас метрополітен починав їздити о п'ятій ранку, а закінчувати о першій ночі, ми хочемо нічні маршрути, ми хочемо, аби транспорт їздив вчасно. Сьогодні лише в "Київпастрансі" понад 2000 вакансій, в тому числі водіїв, які б мали все це забезпечити", - розповідав BBC News Україна перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Сумніви експертів

Натомість експерти вказують, що одним тільки підвищенням вартості проїзду проблеми міського транспорту столиці не вирішити.

Зокрема, керівник громадської організації "Розвиток інфраструктури" Станіслав Гвоздіков вважає, що підвищувати вартість проїзду у громадському транспорті треба тільки після здійснення важливих адміністративних кроків.

"Ні на один відсоток не покращиться якість перевезення пасажирів, бо не зроблені ці адміністративні кроки", - впевнений керівник громадської організації "Розвиток інфраструктури" Станіслав Гвоздіков.

Найперше, треба прибрати дублювання маршрутів приватного пасажирського транспорту і громадського.

Окрім того, проблемою є те, що приміські перевізники перевозять киян по столиці.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Протести проти підвищення вартості проїзду

Директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко вважає, що критично важливим рішення про ідвищення є для "Метрополітену".

"Адже це складний технологічний транспорт і якщо його не утримувати належним чином, то виникає небезпека для 1,5 млн людей, які щоденно користуються метро. Тобто питання стоїть так: або возити в метро, або ні", - розповів він BBC News Україна.

Окрім того, за його словами, восени київська влада планує перейти на єдиний квиток. "А він має сенс тоді, коли однакова ціна у всіх видах транспорту", - пояснює він.

А от що стосується покращення якості послуг, то за словами пана Сергієнка, це станеться тільки після виконання кількох умов.

Серед них - оновлення рухомого складу та зміна режимів руху і маршрутів.

Також 12 липня у Києві відбулись акції протесту проти підвищення вартості проїзду, але це не зупинило владу.