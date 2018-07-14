Савченко знову оголосила голодування через продовження арешту

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Вночі 13 липня Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт Надії Савченко до 10 вересня, після чого вона заявила про початок нового безстрокового голодування.

Суд відмовився задовольнити клопотання захисту пані Савченко звільнити її на поруки.

Засідання суду щодо продовження запобіжного заходу тривало чотири дні.

Служба безпеки України затримала Надію Савченко 22 березня після того, як Верховна Рада позбавила її депутатської недоторканності та дала дозвіл на арешт.

Наступного дня Шевченківський суд арештував її на два місяці, а у травні продовжив запобіжний захід.

Копирайт изображения Надія Савченко Image caption Заява про початок голодування, оприлюднена на сторінці Надії Савченко у Facebook

Надію Савченко обвинувачують у плануванні терактів у Києві.

За версією слідства, Надія Савченко у змові з Володимиром Рубаном та керівником "ДНР" Олександром Захарченком запланували перевезти через лінію розмежування зброю, обстріляти урядовий квартал Києва з мінометів, убити президента, а також розстріляти депутатів парламенту зсередини.

Надія Савченко свою вину заперечує.

Нове голодування

Після оголошення рішення суду Надія Савченко "на знак протесту проти свавілля суддів і прокурорів" знову оголосила безстрокове голодування.

"В порушення всіх процесуальних норм відбувалось засідання - адвокатам не дали змоги озвучити позицію захисту, Надії не дали себе захистити, клопотання захисту відхилялися одне за одним, але клопотання прокурорів задовольнилися всі", - заявили у прес-службі політика.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Звинувачення проти Надії Савченко у парламенті представляв генпрокурор Юрій Луценко

Надія Савченко вже оголошувала голодування після арешту у березні, проте тоді виходила з нього, пояснюючи це необхідністю пройти експертизу на детекторі брехні.

"Я пройду весь цей шлях, який пройшла у Росії, коли мене катував ворог. Можу пройти шлях, коли буде катувати свій", - заявляла Надія Савченка 23 березня у суді.

Вона вказувала, що голодувала у російській в'язниці 83 дні.

З російської в'язниці в українську

Надія Савченко - професійний військовий льотчик, яка пішла на Донбас добровольцем навесні 2014 року.

Там вона потрапила в полон і майже два роки провела у російській в'язниці. Під час перебування в Росії вона стала народним депутатом України, адже партія "Батьківщина" зробила її першим номером свого виборчого списку восени 2014 року.

У Росії її звинувачували у причетності до вбивства на Луганщині російських журналістів, які загинули під час артилерійського обстрілу.

Копирайт изображения UNIAN Image caption До арешту пані Савченко відвідувала в суді Володимира Рубана

Під час судового процесу у Росії Надія Савченко оголошувала голодування. Вона стверджує, що голодування тривало понад 80 днів.

У травні 2016 року Надію Савченко обміняли на двох росіян Євгена Єрофеєва та Олександра Александрова, яких взяли у полон на Донбасі.

Одразу після повернення президент України надав їй звання "Герой України".

Проте невдовзі після повернення пані Савченко почала робити скандальні заяви щодо необхідності вести діалог з керівниками "ДНР" та "ЛНР", що різко змінило ставлення до неї.

Фракція "Батьківщина" навіть виключила Надію Савченко зі своєї фракції.

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