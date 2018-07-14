Велика чистка Twitter: куди поділись мільйони користувачів

Копирайт изображения Reuters Image caption Світові знаменитості втратили мільйони читачів у Twitter

Джастін Бібер, Дональд Трамп чи навіть Святослав Вакарчук могли помітити різке падіння кількості підписників у Twitter, можливо, навіть на сотні тисяч. Чому всі мікроблогери-тисячники (і мільйонники) раптом втратили так багато читачів?

Насправді, "хвиля чисток" почалася ще в середу, але в п'ятницю її помітили практично всі.

Справа у тому, що популярний сервіс мікроблогінгу вирішив "вичистити ботів". Якщо користувачі, яких заблокували після відправлення сотень повідомлень, не підтвердили, що вони люди, їхні профілі видаляли без можливості відновлення.

Як зазначила керівник юридичного відділу компанії Twitter Віджайя Геді, через це переважна більшість "живих" профілів вже втратили або втратять не більше чотирьох читачів.

Однак на кількості читачів знаменитостей такі заходи відобразилися радикальніше: наприклад, поп-співачки Леді Гага і Кеті Перрі втратили по 2,5 млн фоловерів, а колишній президент США Барак Обама - близько 2,1 млн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кеті Перрі втратила 2,5 млн фоловерів, а колишній президент США Барак Обама - близько 2,1 млн.

Суттєво зменшилась кількість читачів і одного з лідерів українського сегменту Twitter співака Святослава Вакарчука. Якщо ще місяць тому в нього було понад 2 мільйона читачів, то у суботу лишилось 1,99 мільйона.

Цікаво, що найпомітніше "генеральне прибирання" позначилася на офіційній сторінці самої корпорації: Twitter позбувся 7,7 млн передплатників.

На початку липня Twitter заморозив понад 70 млн фейкових сторінок і повідомив, що кількість активних користувачів у перші шість місяців 2018 року становила 336 млн.

Таким чином, прогнозують в корпорації, сервіс позбудеться 6% сторінок.

За словами представників компанії, масова чистка допоможе їй стати більш надійною і прозорою.

Це особливо актуально після низки скандалів з фейковими новинами, які розносять боти.

У січні цього року прокуратура штату Нью-Йорк почала перевірку компанії на предмет продажу фейкових передплатників користувачам соцмережі.