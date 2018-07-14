Гігантський айсберг може знищити ціле село у Гренландії

Копирайт изображения Reuters Image caption У випадку розлому айсберга може піднятись руйнівна хвиля

Величезний айсберг наблизився до села у західній Гренландії, що спричинило часткову евакуацію через загрозу знищення будинків.

Айсберг практично нависає над будинками у селі Іннарсвіт, проте застряг і поки не рухається.

Загалом евакуювали 169 мешканців, які живуть найближче до айсберга.

Місцеві чиновники розповідають, що ніколи не бачили такого величезного айсберга.

"На ньому видно тріщини та діри, тому остерігаємось розлому і великих хвиль у будь-який момент", - розповіла член місцевої ради Сьюзан Еліссен.

Деякі експерти попереджають, що загроза від айсбергів стає все більшою через зміну клімату. А це у свою чергу збільшує загрозу виникнення великих руйнівних хвиль.

Минулого літа чотири людини загинули після удару хвилі на узбережжя Гренландії після землетрусу.