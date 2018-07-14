Понад 30 пасажирів постраждали в інциденті з літаком Ryanair

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33 пасажира Ryanair звернулись до лікарів у Німеччині після екстреної посадки літака через падіння тиску в салоні рейсу до Хорватії.

Літак рейсу Ryanair з Дубліна до Задара здійснив екстрену посадку у німецькому Франкфурті.

У авіакомпанії заявили, що на борту спрацювали кисневі маски, а екіпаж здійснив "контрольоване зниження".

Літак скинув 8 тисяч метрів висоти за сім хвилин.

У компанії Ryanair заявили, що літак "нормально приземлився, а клієнти висадились, невелика кількість людей отримали медичну допомогу як попереджувальний захід".

На борту перебували 189 пасажирів, 33 з яких госпіталізували, частина з них вирішила не продовжувати свою подорож, розповіли у поліції.

Як повідомляється, у декого з пасажирів через вуха пішла кров.

Пасажир Міомір Тодорович опублікував фото з середини літака.

Компанія Ryanair заявила, що оплатить проживання постраждалих пасажирів, але додала, що був "брак доступного житла".

"Люди кричали"

Деякі пасажири розповіли виданню Irish Times, що вони пережили.

"Ми летіли і раптом випали кисневі маски, ми опинились у пітьмі на 15 хвилин, весь цей час люди кричали "аварія, аварія", - розповіла Сара Маккарі.

Після цього людям повідомили що будуть сідати у Німеччині.

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Інший пасажир розповів газеті що на борту було реально страшно - літа близько 4 хвилин опускався уже швидко і було враження, що падає.

Також пасажири скаржились на ставлення працівників авіакомпанії після посадки - їм не дали достатньо води та їжі, а спати вони мали у жахливих умовах.

Ryanair - найбільша європейська авіакомпанія, яка працює у 37 країнах і щорічно перевозить 130 мільйонів пасажирів.

З осені 2018 року авіакомпанія починає польоти з України, зокрема, з Києва та Львова.