У Туреччині після бійки помер український турист - медіа

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У турецькій лікарні помер турист з України, який кілька днів тому впав у кому після нібито бійки з росіянином.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на джерело в українському МЗС.

Водночас начальник управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич цю інформацію BBC News Україна не підтвердив, але й не заперечив.

"Я не уповноважений повідомляти для медіа цю інформацію, це - трагедія окремої української родини. Але консул виконає всі необхідні дії, які вчиняються в такому випадку", - прокоментував він ситуацію.

Через футбол?

Раніше українські медіа повідомляли, що 57-річний турист з Запоріжжя в готелі міста Аланья отримав важкі травми через бійку з громадянином РФ й згодом упав у кому.

Сталося це ще 7 липня й причиною бійки нібито став перегляд футбольного матчу Росія-Хорватія, пише "Інтерфакс-Україна".

"Чомусь чужий турист пройшов на територію готелю, він був росіянином. Мене поруч не було, інші відпочивальники кажуть, що росіянин був злий через програш російської збірної з футболу. Він вдарив чоловіка, той впав і вдарився головою об асфальт, знепритомнів. Тільки по бейджику на руці вдалося визначити, хто він і звідки", - цитував сайт "Обозреватель" дружину потерпілого Світлану.

Українця у непритомному стані госпіталізували в реанімацію, де той перебував у комі.

За словами родичів українця, турецька поліція оштрафувала росіянина на 800 дол. після чого той виїхав додому в Росію. Офіційні джерела цю інформацію поки що не підтерджують.

У суботу вдень в Запорізькому аеропорту готувалися прийняти санітарний літак з Туреччини з постраждалим українським туристом, однак за кілька годин до прильоту літака рейс несподівано скасували, звертає увагу "Інтерфакс-Україна".

Також повідомлялося, що родина померлого мала проблеми з лікуванням та страховкою через брак коштів. Причиною цьому було те, що у крові українця нібито виявили алкоголь, що робило цей випадок нестраховим.