Бельгія перемогла Англію і здобула “бронзу” Чемпіонату світу
Футбольна збірна Бельгії у матчі за третє місце перемогла команду Англії з рахунком 2:0 та здобула бронзові медалі Чемпіонату світу.
Бельгійці забили вже на початку гри - на 4-й хвилині захисник Тома Меньє підключився до атаки й відкрив рахунок.
Англія намагалася відігратися, й особливо гарний момент для цього мав півзахісник англійців Ерік Даєр, який після стрімкої атаки пробивав вже у пусті ворота, але захисник бельгійців Тобі Алдервейрельд у останній момент вибив м'яч фактично з лінії.
А на 81-й хвилині Еден Азар подвоїв перевагу Бельгії.
У підсумку бельгійці перемогли та вперше у своїй історії завоювали бронзові медалі Мундіалю.
А в неділю за золото Чемпіонату світу поборються команди Франції та Хорватії - фінал почнеться о 18:00 за Києвом.