Бельгія перемогла Англію і здобула “бронзу” Чемпіонату світу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бельгійці святкують перший гол, який забили вже на 4-й хвилині

Футбольна збірна Бельгії у матчі за третє місце перемогла команду Англії з рахунком 2:0 та здобула бронзові медалі Чемпіонату світу.

Бельгійці забили вже на початку гри - на 4-й хвилині захисник Тома Меньє підключився до атаки й відкрив рахунок.

Англія намагалася відігратися, й особливо гарний момент для цього мав півзахісник англійців Ерік Даєр, який після стрімкої атаки пробивав вже у пусті ворота, але захисник бельгійців Тобі Алдервейрельд у останній момент вибив м'яч фактично з лінії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сейв захисника бельгійців Тобі Алдервейрельда, який вибив м'яч з пустих воріт

А на 81-й хвилині Еден Азар подвоїв перевагу Бельгії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еден Азар забиває другий гол у ворота Англії

У підсумку бельгійці перемогли та вперше у своїй історії завоювали бронзові медалі Мундіалю.

А в неділю за золото Чемпіонату світу поборються команди Франції та Хорватії - фінал почнеться о 18:00 за Києвом.