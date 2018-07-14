Кербер перемогла Вільямс та виграла Wimbledon 2018

Копирайт изображения PA Image caption Кербер просто впала на майданчик після завершення протистояння з Вільямс

Німецька тенісистка Анжелік Кербер перемогла семиразову чемпіонку Серену Вільямс та вперше виграла Вімблдон. Таким чином німкеня завадила мрії американки про "камбек" на верхівку тенісних турнірів після того, як вона стала матір'ю.

Кербер перемогла вже у двох сетах з рахунком 6-3, 6-3.

Таким чином вона здобула новий титул у доповнення до своїх перемогу на Australian Open та US Open у 2016 році.

Водночас Серена Вільямс має у своєму активі 23 перемоги на турнірах Великого шолому.

Попри те, що це був лише четвертий турнір Серени Вільямс після пологів у вересні, саме вона вважалася фавориткою. До цього вони зустрічалися на змаганнях дев'ять разів: шість з них виграла американка й тричі тріумфувала німкеня.