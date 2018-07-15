Фото: як у Парижі святкували День взяття Бастилії

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У Парижі в суботу відбувся традиційний парад з нагоди Дня взяття Бастилії - 14 липня 1789 року з цього почалася Велика французька революція.

Ми покажемо найяскравіші моменти цього національного свята.

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День почався церемоніальним прольотом ескадрильї літаків "Альфа" над Тріумфальною Аркою та Лувром.

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У якийсь момент кольори державного прапора змішалися у небі над Парижем.

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Президент Еммануель Макрон з дружиною Бріжит теж прийшли на парад рано вранці.

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Президент Макрон приїхав на площу, стоячи в авто разом з начальником генштабу, генералом Франсуа Леконтом. Потім Єлисейськими полями пройшла церемоніальним маршем Республіканська гвардія.

На початку цього року президент оголосив про наміри відновити обов'язкову службу у збройних силах, починаючи з 16 років. За його словами, це потрібно для укріплення національної єдності серед молоді.

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Франція традиційно запрошує до участі в параді збройні сили інших держав. У цьому році на парад вийшли підрозділи сінгапурської армії та японські військові.

Минулого року в параді брали участь американські війська, а почесним гостем був президент Дональд Трамп.

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Цього року в параді взяли участь підрозділи жандармерії, пожежники та інші роди військ.

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У всіх своя парадна форма, тому площа постійно змінювала кольори - альпійські стрілки постали перед глядачами у білому.

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Ці два жандарми на мотоциклах зіткнулися під час проїзду по площі.

Однак президент Макрон та натовп глядачів все одно вітали їх, коли ті підняли свої мотоцикли.

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Виступ мотоциклістів Республіканської гвардії пройшов ідеально.

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