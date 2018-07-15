Фото: як у Парижі святкували День взяття Бастилії
У Парижі в суботу відбувся традиційний парад з нагоди Дня взяття Бастилії - 14 липня 1789 року з цього почалася Велика французька революція.
Ми покажемо найяскравіші моменти цього національного свята.
День почався церемоніальним прольотом ескадрильї літаків "Альфа" над Тріумфальною Аркою та Лувром.
У якийсь момент кольори державного прапора змішалися у небі над Парижем.
Президент Еммануель Макрон з дружиною Бріжит теж прийшли на парад рано вранці.
Президент Макрон приїхав на площу, стоячи в авто разом з начальником генштабу, генералом Франсуа Леконтом. Потім Єлисейськими полями пройшла церемоніальним маршем Республіканська гвардія.
На початку цього року президент оголосив про наміри відновити обов'язкову службу у збройних силах, починаючи з 16 років. За його словами, це потрібно для укріплення національної єдності серед молоді.
Франція традиційно запрошує до участі в параді збройні сили інших держав. У цьому році на парад вийшли підрозділи сінгапурської армії та японські військові.
Минулого року в параді брали участь американські війська, а почесним гостем був президент Дональд Трамп.
Цього року в параді взяли участь підрозділи жандармерії, пожежники та інші роди військ.
У всіх своя парадна форма, тому площа постійно змінювала кольори - альпійські стрілки постали перед глядачами у білому.
Ці два жандарми на мотоциклах зіткнулися під час проїзду по площі.
Однак президент Макрон та натовп глядачів все одно вітали їх, коли ті підняли свої мотоцикли.
Виступ мотоциклістів Республіканської гвардії пройшов ідеально.
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